Rathenow

Der Kalender für die nächsten zwei Monate ist voll mit Reservierungen. Für das Restaurant „ Akropolis“, gleich am Märkischen Platz im Zentrum Rathenows, lief das Geschäft trotz der Corona-Einschränkungen gerade wieder an. Dann hat die Bundesregierung vorerst für November den zweiten Lockdown des Jahres verhängt. Seit Montag muss die Gaststätte nun geschlossen bleiben. Alle Tische sind leer.

„Wir waren sehr gut ausgelastet“, sagt der Inhaber Miros Kallmeti. „November wäre unser zweitstärkster Monat dieses Jahres geworden – das fällt nun aus.“ Und die nächste große Sorge schließt sich gleich an: Was wird, wenn die Gaststätten auch im Dezember noch geschlossen bleiben müssen? Wie für viele andere Restaurants ist das traditionell auch für das „ Akropolis“ der umsatzträchtigste Monat des Jahres.

Hoffen auf Weihnachten

„Wenn wir im Dezember nicht wieder öffnen dürfen“, denkt Miros Kallmeti, „dann sind wir erledigt.“ Dann werde er das Geschäft aus finanziellen Gründen aufgeben müssen. „Ich hoffe nur, dass wir das Weihnachtsgeschäft nicht auch noch verlieren“, stöhnt der Chef: „Das ist hart. Du willst arbeiten und darfst nicht.“

Bereits im Januar habe das Geschäft wegen der ersten Corona-Gerüchte viel schwächer als in früheren Jahren angefangen, berichtet er. Sehr wenige Gäste, aber weiter volle Kosten. Im Februar sei es nicht besser geworden und dann habe er am 15. März wegen des ersten Corona-Lockdowns schließen müssen.

ILB hat gezahlt

Die ILB des Landes Brandenburg habe die einmalige Soforthilfe zwar wie versprochen zügig ausgezahlt, so der Wirt. Aber der Betrag habe nicht einmal für die Miete der zwei verordneten Schließmonate ausgereicht.

In der Tat genau nach zwei Monaten, am 15. Mai, durfte die Gaststätte wieder öffnen. Doch weil Corona nun im Lande war, kamen nur sehr wenige Gäste. Die übliche Sommerflaute von Juni bis August schloss sich an. Im Juli hatte das „ Akropolis“ zugemacht, um Kosten zu sparen.

Besser ab September

„Im September wurde die Lage langsam besser“, berichtet Miros Kallmeti. Der Oktober habe sich aus geschäftlicher Sicht gut dargestellt, dann kam schon wieder der nächste Lockdown. In der Gastronomie, so wie sie bei ihm gehandhabt werde, gebe es so gut wie keine Ansteckungsgefahr, sagt der Chef.

Er habe die volle Kapazität von 140 Sitzplätzen auf 55 vermindert, um die Abstände sicher einzuhalten, teilt er mit. Oft habe er von Tisch zu Tisch sogar drei bis vier Meter gelassen. An Desinfektionsmittel habe kein Mangel geherrscht. Überall, am Eingang, am Ausgang und auf allen WCs sei was gewesen.

Verweilzeiten gestaffelt

Da er nicht nur kochen und braten, sondern auch kaufmännisch rechnen kann, hat Miros Kallmeti zu einem Kniff gegriffen, der ihm trotz der erheblich verminderten Plätze für November und Dezember sogar ähnliche Einnahmen wie in den Vorjahren in Aussicht stellte. Er hat ab Oktober die Verweilzeiten seiner Gäste in einen Zwei-Stunden-Rhythmus gestaffelt. „Fast alle Kunden haben Verständnis dafür gehabt“, berichtet er. „Wir müssen doch versuchen, einen Teil der Einnahmeausfälle wieder aufzuholen.“

Es habe im Restaurant richtig gut zu tun gegeben. Dann aus der Traum durch den zweiten Corona-Lockdown.

Von Freitag zu Montag

Was den Gastwirt besonders umtreibt, ist die Kurzfristigkeit, mit die verordnete Schließung umgesetzt worden ist. Am Freitag habe er so wie immer seine Ware eingekauft, die er für die nächste Woche braucht. Gerade sei alles geliefert worden, da habe er in den Medien erfahren, dass Gaststätten ab Montag zumachen müssen.

Das Fleisch hat er einfrieren können. Das gesamte frisch gekaufte Obst und Gemüse hat der Rathenower Tafel übergeben. Jede Menge Salat, Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Orangen, Zitronen und noch mehr.

Wegen Corona geschlossen Zum 2. November hat die Bundesregierung zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Corona-Lockdown verhängt. Nicht mehr öffnen dürfen Gaststätten, Theater, Konzerthäuser, Kinos und Gedenkstätten. Hotels dürfen keine Touristen mehr beherbergen. Schließen müssen Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios. Amateursport darf auch nicht mehr stattfinden. Die Verordnung gilt vorerst nur für November.

Die Regierung hat angekündigt, dass betroffene Betriebe Staatshilfen in Höhe von 75 Prozent ihres Umsatzes vom November des vergangenen Jahres bekommen sollen. „Eigentlich müssten wir 100 Prozent bekommen“, findet Miros Kallmeti, „wir sind doch mit Anordnung geschlossen worden. Ich will ja arbeiten!“

Miete, Betriebskosten, Personal, Versicherungen müsse er weiter bezahlen. Auch er selbst und seine Familie müssten doch Geld zum Leben haben.

Außer Haus kein Weg

Der mögliche Außer-Haus-Verkauf ist für ihn keine gangbare Möglichkeit. Das lohne sich nicht, hat er durchgerechnet. Die Kosten seien so hoch wie sonst, aber die Einnahmen viel geringer.

Bei ihm und seinen Berufskollegen steige nun schon die Spannung, berichtet Kallmeti, ob ihr Hoffen und Wünschen erfüllt werde, im Dezember wieder öffnen zu dürfen. Werde das verboten, dann sei es sehr wahrscheinlich, dass sein Restaurant nicht mehr zu halten ist.

Von Bernd Geske