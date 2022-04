Rathenow: Grünes Licht für abgespeckte Kirchberg-Bebauung

Rathenow

Vor fast genau sieben Jahren entwarfen Architekturstudenten aus Potsdam Pläne zur Gestaltung des freien Grundstücks vor dem Chor der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Das war der Startschuss für die Wiederbelebung des Grundstücks, das bis zum Zweiten Weltkrieg mit Wohnhäusern bebaut war, die dann im Krieg zerstört wurden.

Vor fünf Jahren setzte sich die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) bei einem Ideen-Wettbewerb durch. Dem Siegerentwurf zufolge sollte das rund 1100 Quadratmeter große Grundstück mit fünf einzelnen, zweigeschossigen Wohnhäusern und einem dreigeschossigen Gemeindezentrum für die Sankt-Marien-Andreas-Kirchengemeinde bebaut werden.

Seitdem musste der Plan mehrfach geändert werden. Zuerst wurde die Idee verworfen, die Wohngebäude mit einer Tiefgarage zu versehen. Außerdem stellte sich her-aus, dass wegen der dichten Bebauung die Regenentwässerung kompliziert werden würde. Und schließlich wurde von Bürgern immer wieder die Massivität der geplanten Bebauung kritisiert.

Entwurf wurde überarbeitet

Nun liegt ein überarbeiteter Entwurf des Planungsbüros vor, mit dem diesen Punkten Rechnung getragen wird. Am Dienstagabend billigten die Mitglieder des Bauausschusses den veränderten Entwurf mit großer Mehrheit. Auf Grundlage dieses Entwurfs soll nun das Bebauungsplanverfahren weitergeführt werden.

Dem neuen Entwurf zufolge sollen auf dem Grundstück nur noch drei statt ursprünglich fünf Stadtvillen entstehen. Und zwar auf der zur Havel gelegenen Seite der Fläche. Auf die beiden Häuser an der Straße „Freier Hof“ wird verzichtet. Auch die Pläne für den Bau des kirchlichen Gemeindezentrums, das in unmittelbarer Chornähe entstehen soll, wurden abgespeckt. Statt drei Geschossen wird es nur noch eines geben. In diesem finden ein Veranstaltungssaal, einige kleinere Räume sowie Sanitäranlagen Platz.

Kritik am „Barackencharakter“

Ganz kritiklos ging die Verabschiedung des überarbeiteten Entwurfs aber nicht über die Bühne. Benno Rentmeister, sachkundiger Einwohner (Die Linke), war am Sitzungstag zwar verhindert. Aber er ließ eine Stellungnahme vorlesen, die es in sich hatte. Die Änderung sei nie wirklich diskutiert worden, so der Vorwurf, der darin gipfelte, dass der „Barackencharakter“ der geplanten Gebäude an diesem sensiblen Ort völlig fehl am Platz sei. „Die Rathenower Stadtgeschichte hat etwas Besseres verdient“, so Rentmeisters bitteres Resümee.

Überzeugen konnte er die Abgeordneten damit nicht. Mit dem Plan sei es gelungen, die massive Bebauung aufzulockern, so die Mehrheitsmeinung. Damit habe man dem Wunsch vieler Kritiker Rechnung getragen. Am Ende stimmten neun von zehn Ausschussmitgliedern für den überarbeiteten Plan, der am 27. April den Stadtverordneten zur Abstimmung vorgelegt wird.

Von Markus Kniebeler