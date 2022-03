Rathenow: Guido Buchwald, ein Mann für die Kultur

Rathenow

Guido Buchwald gehört zu den wenigen Menschen, die in ihrem Leben schon einmal Fanpost bekommen haben. Dabei ist der gebürtige Rathenower gar kein Star oder eine Berühmtheit. Vielmehr ist der technische Leiter des Rathenower Kulturzentrums ein bescheidener Mann, der lieber im Hintergrund aktiv ist, statt im Rampenlicht zu stehen.

Verwechslung mit dem Fußballspieler Guido Buchwald

Zu verdanken hat er die Fanpost tatsächlich einer Verwechslung und die hat natürlich mit seinem Namen zu tun. Guido Buchwald, 1964 in Rathenow geboren, trägt den gleichen Namen wie der 1961 in Berlin geborene ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler und Trainer Guido „Diego“ Ulrich Buchwald. „Nein, wir sind nicht verwandt“, stellt der Rathenower klar und nimmt damit die Antwort auf eine Frage vorweg, die er schon häufiger gehört hat. Die Tatsache, dass er den Namen eines Mannes trägt, der zu den besten Innenverteidigern der deutschen Fußballgeschichte zählt, sei reiner Zufall.

Den Namensvetter nie getroffen

Der Mann aus Rathenow hat seinen Namensvetter auch nie getroffen, was damit zu tun haben dürfte, dass er im Gegensatz zu diesem sich nicht für Fußball interessiert. Guido Buchwald aus Rathenow arbeitet seit fast zwei Jahren im Kulturzentrum und widmet sich in seiner Freizeit vielmehr der Musik als dem Ballsport – und das schon seit etwa 50 Jahren.

Mitglied im Blasorchester der Feuerwehr Rathenow

Im Alter von zehn Jahren begann er Trompete zu spielen und ist seit 45 Jahren Mitglied des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow. „Hier habe ich auch meine Frau kennengelernt“, verrät der 58-Jährige mit einem Lächeln. Guido Buchwald ist der Erste Trompeter des Orchesters, seine Frau spielt die Tuba. Darüber hinaus sitzt er seit etwa 20 Jahren bei der Rathenower Band Dacapodaster hinterm Schlagzeug.

Per Fernstudium zum Diplomingenieur

Die Musik nimmt in seinem Leben einen wichtigen Platz ein. Jeweils einmal in der Woche stehen Proben mit dem Orchester und der Band an und auch Auftritte gehören dazu, wenngleich diese natürlich in den letzten zwei Jahren zur Seltenheit geworden sind. Beruflich hat sich Guido Buchwald 1980 für eine Ausbildung zum Elektromaschinenbauer entschieden. Nach dem Wehrdienst schloss er in der Abendschule noch eine Ausbildung zum Elektromonteur ab und begann 1986 ein Fernstudium, das er als Diplomingenieur für Elektroenergieanlagen abschloss.

Am 1. Januar 1990 konnte er bei den Rathenower Optischen Werken anfangen. Das Betriebsgelände am Ortsausgang Richtung Semlin übernahm später Essilor. Guido Buchwald konnte bleiben und arbeitete unter anderem als Produktionsleiter.Als der Betrieb 2013 schloss, wechselte er zur Rathenower Wärmeversorgung, wo er sechs Jahre als technischer Leiter tätig war, bevor er im April 2020 ins Kulturzentrum Rathenow wechselte.

Technikanlagen im Kulturzentrum im Blick

Hier kümmert er sich um die Überwachung sämtlicher Anlagen – von der Lüftungs- und der Klimaanlage bis zur Sicherheitstechnik. Außerdem übernimmt er Veranstaltungsdienste und sorgte unter anderem auch dafür, dass der MAZ-Talk mit den Bürgermeisterkandidaten erfolgreich über die Bühne ging.

Rathenow Kulturzentrum Quelle: Enrico Kugler

„Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und ich muss gestehen, als ich hier im Haus meinen Dienst antrat, war ich erstaunt, wie viel Technik hier drin steckt. Das hat mich beeindruckt“, so Buchwald. Der Job mache ihm Spaß und ein Veranstaltungshaus mit großer Bühne sei für ihn als Musiker ohnehin ein spannender Ort.

Unterwegs in den Wäldern von Steckelsdorf

Übrigens, wenngleich sich der Rathenower Guido Buchwald nicht für Fußball interessiert, sportlich ist er dennoch. Mehrmals die Woche läuft er mit seiner Frau noch vor der Arbeit durch die Wälder ringsum Steckelsdorf. Zwischen 2007 und 2017 ist er sogar acht Mal den Berlin-Marathon gelaufen. Und statt ins Fußball-Stadion zu gehen, zieht es das Paar regelmäßig zu Spielen des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. In der Hauptstadt lebt auch seine Tochter mit den beiden Enkelkindern, auf die der 58-Jährige mächtig stolz ist.

Die Fanpost übrigens, die der Rathenower vor einigen Jahren bekommen hatte, kam von einer jungen Dame aus Aachen. „Sie wollte ein Autogramm von mir. Sie können sich vorstellen, dass ich zu Hause erst einmal erklären musste, warum ich Post von einer jungen Frau bekomme“, erinnert sich Guido Buchwald mit einem Lächeln.

Von Christin Schmidt