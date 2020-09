Rathenow

Wie vielen Mädchen und Jungen Andreas Plessow das richtige Verhalten im Schulbus schon erklärt hat, weiß er nicht. Im 27. Jahr ist er der Lehrer an der Havelbus-Schule. Das Verkehrssicherheitsprojekt der Havelbus Verkehrsgesellschaft ist aus den ersten Stunden im Sachkundeunterricht für Erstklässler nicht mehr wegzudenken.

Der Weg

Silke van Ballaer ist Sprecherin bei Havelbus. „ Schulanfang bedeutet für alle ABC-Schützen oft viel Neues, dazu gehört auch der Weg in die Schule.“, sagt sie. An dem Havelbus-Schulprogramm nehmen in diesem Jahr rund 1640 Kinder teil, die im Havelland eingeschult wurden.

Interaktiv und spielerisch

Am Tag, an dem der Bus der Havelbus-Schule eintrifft, lernen die Kinder interaktiv und spielerisch, wie man in den Bus einsteigt, einen Fahrschein löst und sich sicher im Bus verhält. Für viele Mädchen und Jungen heißt die Fahrt im Schulbus auch, erstmals ohne Eltern unterwegs zu sein. „Das sind für Schulkinder große Herausforderungen“, weiß Silke van Ballaer.

So funktioniert die Tür. Quelle: Joachim Wilisch

Der Hit, den Andreas Plessow während des Unterrichts vor und im Bus präsentiert, ist ein Zauberkoffer, auf den die Kinder erfahrungsgemäß stets besonders gespannt sind. Damit die Spannung steigt, wird der Koffer erst einmal in der Ecke stehen bleiben. Gleich neben „Mäxchen“. Die Puppe ist seit 27 Jahren bei der Havelbus-Schule dabei – und sollte eigentlich wissen, wie das mit dem Busfahren funktioniert. Aber irgendwie kapiert er es nicht. Also gibt es jedes Jahr die Lektion für Mäxchen aufs Neue.

Die Busfahrer-Klamotten

Die Kinder sind schlauer. In der Pfarrer-Fröhlich-Straße hat der Bus direkt an der Haltestelle vor der Schule Station gemacht. Andreas Plessow erklärt den Kindern, woran man einen Busfahrer erkennt. Er hat einen echten Havelbus-Fahrer im Schlepptau. „Woran erkennt man, dass das der Fahrer ist?“ Richtig: blaue Hosen, blaues Hemd, Krawatte.

Andreas Plessow erklärt alles ganz genau. Quelle: Joachim Wilisch

Damit keine Missverständnisse aufkommen sagt Plessow umgehend, wer im Bus „der Bestimmer“ ist. Klar, was Thorsten der Busfahrer sagt, das wird gemacht. Eine neue Regel mussten die Kinder in diesem Jahr lernen. „Wenn ihr in den Bus hinein geht, dann setzt die Gesichtsmasken auf“, mahnt Plessow.

Schon lange dabei

In der Schulstunde am und im Bus wird alles erklärt: Türenfunktion, Piktogramme, Gefahren beim Ein- und Ausstieg, Regeln während der Fahrt. Andreas Plessow arbeitet das mit Routine ab und mit Spaß an der Sache. Bedenkt man, dass die ersten Kinder, die er im Bus unterrichtete, inzwischen selbst Familien haben, dann erkennt man, welche Zeitspanne der Bus-Lehrer schon im Dienst ist.

Busfahrer Thorsten hat die Lage im Blick. Quelle: Joachim Wilisch

Der Unterricht ist zu Ende und nun gibt es noch eine Überraschung für die Kinder. Jeder erhält eine Urkunde und ein Malheft. „Das kann man auch später im Unterricht noch einmal verwenden“, sagt Silke van Ballaer. Für die Kinder, die nun wissen, wie man sich in einem Bus verhält, ist das Thema Verkehrserziehung noch lange nicht zu Ende. In den Folgejahren gibt es Fahrrad-Test mit der Verkehrswacht – und auch die Regeln, die die Havelbus-Schule vermittelt, müssen irgendwann wiederholt und vertieft werden.

Von Joachim Wilisch