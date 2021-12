Rathenow: Heftige Debatte über einen Kita-Namen

Rathenow

Eigentlich sollte die Namensänderung einer Kita ein relativ unspektakulärer Akt sein – vor allem dann, wenn Kinder, Eltern und Erzieher dieser Kita sich einig über die Umbenennung sind. Dass aber der Name einer Kita mehr ist als die Buchstaben, die an der Fassade kleben; dass ein solcher Name mit Emotionen verbunden ist und Erinnerungen auslöst, und dass deshalb eine Änderung auf Widerstand stößt, wird am Beispiel der Kita Jenny Marx deutlich.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Monaten wird in den politischen Gremien der Stadt über einen Antrag der Kita debattiert, ihren Namen zu ändern. „Weltentdecker“ soll die Einrichtung in der Karl-Gehrmann-Straße nach Wunsch der Kita künftig heißen. Dieser Name spiegele die Lebenswirklichkeit des heutigen Kita-Alltags besser wider als der historische Frauenname – so das zentrale Argument der Initiatoren.

Ablehnung im Ausschuss

Zwei Mal stießen diese im Bildungsausschuss auf erbitterten Widerstand. Auch in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend wurde massive Kritik an dem Vorhaben geäußert. Allerdings gab es erstmals auch Abgeordnete, die für eine Namensänderung Partei ergriffen.

Tilo Windt, Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt, plädierte für die Umbenennung. Quelle: Christin Schmidt

Möglicherweise hatte ein Vortrag des Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt dieses Umdenken bewirkt. Tilo Windt hatte in seinem engagierten Plädoyer dafür geworben, der Namensänderung stattzugeben. Nicht, weil der Name Jenny Marx ein unpassender für eine Kita wäre. Sondern, weil dem Wunsch einer Umbenennung ein beispielhafter Beteiligungsprozess vorangegangen sei. Denn nicht nur Eltern und Erzieher seien sich einig gewesen, diesen Weg zu gehen. Auch den Kindern sei die Möglichkeit eingeräumt worden, über den künftigen Namen ihrer Einrichtung mitzubestimmen.

Kijupa bezieht Stellung

Wenn man den Kindern nun mitteile, dass Erwachsene ihr Votum ignorieren, könne das zu Frust und Enttäuschung führen, so Windt. „Wenn Beteiligung gelingen soll, müssen deren Ergebnisse umgesetzt werden“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme vom Kinder- und Jugendbeauftragten und dem Vorsitzenden des Kinder- und Jugendparlaments, Juma Missfelder. Und weiter: „Wir bitten die Stadtverordneten daher, diesen ersten demokratischen Lernprozess der kleinen Weltentdeckerinnen und Weltentdecker zu einem Erfolg zu führen, damit den Kindern nicht der Mut für künftiges Engagement für ihre Stadt genommen wird.“

Wolfram Bleis argumentierte gegen die geplante Namensänderung. Quelle: Markus Kniebeler

Wolfram Bleis (CDU) stellte diesen demokratischen Prozess infrage. Die Kinder hätten nicht frei gewählt, sondern nur entschieden, was ihnen von den Erzieherinnen vorgegeben worden sei. Außerdem halte er es in Zeiten der Gleichberechtigung für ein fragwürdiges Signal, wenn der Name einer verdienstvollen Frau aus dem öffentlichen Bild der Stadt getilgt werde.

Ehemalige nicht verletzen

Horst Schwenzer (FDP) nahm bei seinem Plädoyer für die Beibehaltung des Namens Bezug auf die Vergangenheit. Den 190 Kindern, die derzeit in der Kita betreut werden, stünden Tausende gegenüber, die diese in den vergangenen Jahrzehnten durchlaufen hätten. „Für viele Ehemalige ist der Name Jenny Marx Teil ihrer Vergangenheit, Teil ihrer Identität“, so Schwenzer Es sei nicht klug, diese Identifikation mit einer Namensänderung zu zerstören.

Daniel Golze (Linke) hielt dagegen, dass er als ehemaliger Schüler der EOS Karl Marx auch keinen Schaden genommen habe, als der Name geändert wurde. Es gehe auch gar nicht darum, über die Tauglichkeit des Namens Jenny Marx zu richten. „Wir sollten das, was die Kinder in einem demokratischen Prozess entschieden haben, einfach respektieren.“

Meinung geändert

Diana Golze (Linke) stellte dar, wie sie ihre Sicht der Dinge im Lauf der Debatte geändert hat. „Nee, wir können doch nicht die Jenny umbenennen“, sei ihre erste Reaktion auf die Initiative der Kita gewesen. Und immer noch finde sie es problematisch, dass der Name einer Frau aus dem städtischen Bild verschwinden soll. Doch noch schwerer wiege, dass man es Kindern kaum erklären könne, wenn man sich über ihren Willen hinwegsetze. Deshalb werde sie dem Antrag auf Namensänderung zustimmen. Die Idee, den Namen Jenny Marx in irgendeiner Form sichtbar zu halten – etwa mit einer Zeitleiste auf der Fassade der Kita –, finde sie gut, so Golze.

Jean-Luc Meier (Bündnis 90) brachte, um die widerstreitenden Lager zu befrieden, die Möglichkeit eines Doppelnamens ins Spiel. „Jenny Marx Weltentdecker“ höre sich doch gar nicht so schlecht an, sagte er.

Die Frage, ob sie mit solch einer Lösung leben könne, wollte Kitaleiterin Janine Meißner am Mittwoch nicht ad hoc beantworten. Sie könne so etwas nicht alleine entscheiden, sondern müsse Rücksprache mit Eltern, Kolleginnen und Kindern nehmen, sagt sie. Daraufhin beschlossen die Stadtverordneten, die Entscheidung über die Beschlussvorlage noch einmal zu vertagen.

Von Markus Kniebeler