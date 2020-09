Rathenow

Am Wochenende beteiligten sich Petra und Norbert Skilandat an der landesweiten Aktion der „Initiative Offene Gärten Berlin-Brandenburg“ und öffneten ihren Privatgarten im Egon-Erwin-Kisch-Weg 6 in Rathenow-Süd für Besucher.

Nachdem trotz Corona bereits zum Frühjahrstermin 6./7. Juni rund 80 interessierte Gartenfreunde kamen, lockte das sommerliche Wetter mit 22 Grad auch zum Herbsttermin erneut rund 80 Besucher aus Rathenow, der Region, aber auch aus Potsdam oder Groß Kreutz in den rund 1.000 Quadratmeter großen Doppelgarten.

Viele Pflanzen

Im Ziergarten standen noch viele Herbstblüher in voller Pracht. So auch die verschieden farbigen Dahlien. Die Besucher bewunderten das „Löwenohr“. Bei dieser Zierpflanze wächst der Stengel mitten durch die Blüte, so dass sich die einzelnen Blüten am Stengel übereinander anordnen.

In den letzten Wochen hatte auch Petra Skandilat Probleme mit dem Buchsbaum-Zünsler. „Ich lasse die befallenen Bäumchen stehen. Der Garten bietet, mit Totholzhecken, Insektenhotel und Vogelhäuschen, genügend nützlichen Insekten und Vögeln eine Heimat.“

Im Obstgarten wachsen auch Feigen. Quelle: Uwe Hoffmann

Und mittlerweile ist der Zünsler auch weg, tauschte sich die Gastgeberin mit Gabi Kropka und ihrer Mutter Gisela Abraham aus Rathenow über das Schadinsekten-Problem aus, das auch die Besucher in ihrem Garten hatten.

Zum Gemüse weiß Petra Skilandat: „In diesem Jahr habe ich jede Menge Tomaten geerntet. Derzeit habe ich verschiedene Herbstsalate, wie Endivien, gesät. Hier wächst noch Butterkohl. Dessen Blätter sind jetzt aber nicht mehr so zart. Die etwas härteren Blätter bekommen jetzt unsere drei Hühner“, erzählt sie im Gemüse- und Obstgarten.

Eher unscheinbar

Der Klimawandel lässt inzwischen wärmeliebendes Obst reifen. Im Obstgarten trug das kleine Feigenbäumchen ein paar wenige Früchte. Die zwei Nektarinenbäume sind noch zu jung, um Früchte zu tragen. Nahezu jeder Besucher bewunderte auch eine eher unscheinbare Pflanze, die, im Gegensatz zu ihren Hausgärten, bei Skilandats üppig wächst.

Die Petersilie treibt hier in Tonschalen, mit etwas Komposterde, prächtig. Während des Rundgangs gab es so manchen Tipp von der Gartenliebhaberin und die vielen Besucher gingen mit vielen Eindrücken und Ratschlägen für ihren eigenen Garten wieder auch Hause.

Petra Skilandat (li.) im Gemüsegarten im Gespräch mit Besuchern aus Groß Kreutz. Quelle: Uwe Hoffmann

„Hier im Garten gibt es ein paar richtige Raritäten. Und ich bewundere das Engagement, mit dem Familie Skilandat ihren Garten pflegt und bestellt“, sagten Besucher aus Premnitz. „Mir macht die Arbeit im Garten einfach Spaß. Es ist ein toller Ausgleich zum Beruf“, erläutert Petra Skilandat. „Und selbst im Winter gibt es im Garten was zu tun. So zum Beispiel das Vorbereiten der Beete für die nächste Saison.“

Auch im nächsten Jahr beteiligt sich Familie Skilandat an der landesweiten Aktion „Offene Gärten“.

Von Uwe Hoffmann