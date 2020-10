Rathenow

Die Frage, ob es in Rathenow einen ehrenamtlichen Fahrradbeauftragten geben soll, wird zur unendlichen Geschichte. Je zwei Mal wurde das eigentlich überschaubare Thema bereits im Bauausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung behandelt, ohne dass am Ende der Debatte ein Ergebnis gestanden hätte. Und auch beim fünften Versuch am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung blieb die Frage unbeantwortet. Nun soll die Sache erneut in den Fachausschüssen diskutiert werden.

Aus Einmütigkeit wurde Dissens

Das Kuriose an der Angelegenheit ist, dass die Notwendigkeit, in Sachen Radverkehr mehr Expertise in die städtische Politik zu holen, über die Fraktionsgrenzen hinweg nicht angezweifelt wird. Auch war man sich anfangs einig, dass ein ehrenamtlicher Beauftragter diese Aufgabe erfüllen könnte. Erst als die Linke vorpreschte und in einem Beschlussantrag gleich einen Namen für den Posten ins Spiel brachte, war es mit der Einmütigkeit vorbei. In der Regel sei es so, dass erst über die Sache abgestimmt und erst danach über Personalien entschieden werde, hatte Wolfram Bleis (CDU) damals angemerkt.

Seitdem ist von dem anfänglichen Konsens nichts mehr übrig. Mittlerweile wird von einigen Akteuren sogar in Frage gestellt, ob es überhaupt einen Radbeauftragten braucht, oder ob es nicht genügen würde, die Aufgabe einem sachkundigen Einwohner zu übertragen. Aber auch hierzu wurde bislang keine eindeutige Antwort gefunden.

Zurück in den Ausschuss

Also wurde der ganze Beschluss, wie bereits zwei Mal geschehen, von der SVV in den zuständigen Fachausschuss zurückverwiesen. Woraus sich die Hoffnung speist, dass dort im dritten Anlauf eine Lösung gefunden werden soll, hat am Mittwoch niemand erklärt.

Stiller Beobachter dieses Schauspiels ist seit dessen ersten Akt Jens Gericke, den die Linke zum Beauftragten berufen wollte. Aus allen Fraktionen wird seit Beginn der Auseinandersetzung beteuert, dass Gericke ein tadelloser Kenner der Materie sei. Und dass man ihn am Ende der Debatte möglicherweise die Aufgabe – in welcher Form auch immer – übertragen könnte. Die Frage ist nur, ob Gericke nach dem ganzen Hickhack überhaupt noch bereit wäre, sich zu engagieren.

Von Markus Kniebeler