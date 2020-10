Rathenow

Ob man das eigene Brunnenwasser im Garten ohne Gesundheitsgefährdung nutzen kann, wollten 59 Interessierte wissen. Sie brachten ihre Wasserproben zum VSR-Informationsstand am 1. September in Rathenow untersuchen.

Das Ergebnis: Fast jeder achte Brunnenbesitzer aus dem Raum Westhavelland erlebte eine Enttäuschung: Die Nitratkonzentration dieser Wasserproben überschritt den Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter.

Anzeige

Der Verursacher

Die Ursache für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers ist nach Überzeugung von Harald Gülzow (VSR) die intensive Landwirtschaft. Diplom-Physiker Harald Gülzow und Diplom-Ingenieur Peter Brückner fanden bei den Untersuchungen 73 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Premnitz.

Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Milow (56 Milligramm), in Mögelin (65 Miligramm) und in Rathenow (69 Milligramm) fest. Am Informationsstand und auch bei der telefonischen Beratung zeigten sich viele Brunnenbesitzer wütend über die Nitratbelastung der Region, heißt es in einer Mitteilung des VSR Gewässerschutz zu den Ergebnissen.

Forderungen

Der VSR-Gewässerschutz fordert nunmehr, die anstehende EU- Agrarreform so zu gestalten, dass die Nitratbelastung der Gewässer verringert wird. Gülzow: „Die Subventionen an Betriebe, die das Grundwasser stark belasten, haben große Probleme geschaffen. Nur die großen Betriebe konnten mit intensiver Bewirtschaftung den Dumpingpreisen der Discounter standhalten.“

Auf einer interaktiven Nitratkarte veranschaulicht der VSR-Gewässerschutz in welchen Regionen die Nitratbelastungen besonders hoch sind (www.vsr- gewässerschutz.de).

Von Joachim Wilisch