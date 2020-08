Rathenow

Ein Vorfall auf der Schnellbahnstrecke bei Rathenow am Dienstag wirft Fragen auf. Der Lokführer eines ICE, der von Berlin in Richtung Braunschweig unterwegs war, hatte kurz vor Rathenow auf freier Strecke angehalten, um einen 27-jährigen Mann zusteigen zu lassen, der nach Angaben des Lokführers einen hilflosen Eindruck gemacht habe.

Danach habe der Lokführer die Bundepolizei in Sachsen-Anhalt informiert und am Bahnhof Stendal einen außerplanmäßigen Halt eingelegt, um den Mann den Bundespolizisten zu übergeben. Durch den Vorfall verspäteten sich auf der Strecke Berlin-Hannover acht Züge. Die Gesamtzeit der Verspätungen habe sich auf über 200 Minuten summiert, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Magdeburg.

Ungewöhnliches Vorgehen

Dass der Vorfall ungewöhnlich ist, darüber gibt es bei der Bundespolizei keinen Dissens. In der Regel kontaktiere der Lokführer in solchen und ähnlichen Fällen die Bundespolizei, sagt Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizeidriektion Berlin. Die Polizei ordne dann für alle Züge, die den betroffenen Gleisabschnitt passieren, eine Langsamfahrt an und schicke Beamte los. Erst wenn der Sachverhalt geklärt sei, werde der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

Warum der Lokführer anders handelte und den Mann einsteigen ließ, darüber gibt es bislang keine Auskunft. Tatsache ist, dass das Manöver nur gelingen konnte, weil der ICE den Mann in langsamer Fahrt passierte. Normalerweise sind ICE-Züge an besagter Stelle mit bis zu 250 Stundenkilometer unterwegs. Bei einem solchen Tempo wäre ein Bremsmanöver unmöglich gewesen.

Keine Auffälligkeiten

Der 27-Jährige mit somalischer Staatsbürgerschaft war den Angaben einer Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Madgeburg zufolge weder betrunken, noch habe er unter Drogen gestanden. Auch psychische Auffälligkeiten seien bei dem Mann nicht festgestellt worden.

Der Asylsuchende sei bei den Behörden noch nicht registriert gewesen, so die Sprecherin. In Stendal sei ihm eine so genannte Anlaufbescheinigung ausgestellt worden mit der Auflage, sich bei der nächstgelegenen Aufnahmestelle zu melden und registrieren zu lassen.

Weshalb der Mann auf den Gleisen unterwegs war, konnten die Polizisten nicht ergründen. Möglicherweise habe er sich an den Schienen orientiert, um zum nächsten Bahnhof –in diesem Fall Rathenow – zu gelangen, heißt es.

Von Markus Kniebeler