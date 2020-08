Rathenow

Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam hat am Freitag die Rathenower Maschinen- und Apparatebau Produktions GmbH ( MAP) als „TOP-Ausbildungsbetrieb“ geehrt. „Sie sind ein Leuchtturm in dieser Region!“, hat IHK-Präsident Peter Heydenbluth den Vertretern des Unternehmens vor den versammelten Gästen zugerufen. Dabei waren natürlich auch die Auszubildenden, von denen die MAP GmbH derzeit 20 hat.

Er freue sich ganz besonders, dass er in dieser wegen der Corona-Einschränkungen schwierigen Zeit die Auszeichnung überreichen könne, betonte der IHK-Präsident. Es zeige, welche wichtigen Schätze hier schlummern. Die MAP GmbH sei weithin bekannt für die vorbildliche Qualität ihrer Berufsausbildung.

MAP-Personalleiter Sebastian Kuhnert gab einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung des Unternehmens. Als es im Jahr 2004 aus dem Schweißzentrum und der Apparatebau GmbH gegründet wurde, habe es 120 Mitarbeiter gehabt, teilte er mit. Es sei seitdem auf gegenwärtig 280 Beschäftigte gewachsen und habe das Ziel, die Arbeitsplätze am Standort weiterhin zusichern.

Ausbildungsleiter Detlef Schulz (rechts) beim Rundgang mit den Gästen durch die Lehrwerkstatt. Quelle: Bernd Geske

Im Unternehmen werden Komponenten für Elektrotechnik, Baumaschinen, Windkraftanlagen, Logistik und Umwelttechnik hergestellt, teilte Sebastian Kuhnert mit. Seit 2007 sei man ein Ausbildungsbetrieb. Begonnen habe es zunächst mit Konstruktionsmechanikern. Im Laufe der Zeit seien Zerspanungsmechaniker, Fachkräfte für Lagerlogistik, Maschinen- und Anlagenführer, Industriemechaniker und Kaufleute für Büromanagement hinzu gekommen.

Die Ausbildung sei ein ganz fester Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes von MAP, hat Sebastian Kuhnert betont. Er hob besonders das Wirken des Ausbildungsleiters Detlef Schulz hervor, dieser habe zusammen mit der Ausbilderin Melitta Standke einen großartigen Job gemacht. Diese beiden hätten das Unternehmen so weit gebracht, dass es nun die Auszeichnung erhalte.

Personalleiter Sebastian Kuhnert mit der Urkunde. Quelle: Bernd Geske

Die MAP GmbH erhielt als „TOP-Ausbildungsbetrieb“ von der IHK eine Ehrenurkunde und einen Pokal. Damit verbunden war außerdem ein Scheck über 500 Euro. Wie Ausbildungsleiter Detlef Schulz verriet, soll das Geld für ein Projekt der Lehrwerkstatt verwendet werden. Man will dort eine eigene Windkraftanlage bauen. Nicht alle Komponenten dafür könne man hier selbst bauen, mit dem Preisgeld von der IHK werde man sie nun kaufen.

„Das ist ein toller Tag für uns“, hat Detlef Schulz vor den Gästen gesagt. Beifall gab es, als er sich an die versammelten Auszubildenden wandte und sie mit den Worten lobte: „Ohne eure Leistungen wäre es nicht möglich gewesen, heute hier zu stehen!“ Wer seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, wird in die MAP GmbH übernommen. Es sei aber durchaus schwer, immer die passenden Azubis zu finden, gab er zu, für die Verantwortlichen von MAP sei das jedes Jahr wieder eine Herausforderung.

Dank an die Schulen

Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen weiterführenden Schulen. Nur dadurch sei es möglich, die jungen Leute in der Region zu halten. Man benutze die sozialen Medien, um in Kontakt mit Jugendlichen zu kommen, hat Detlef Schulz berichtet. Sehr wichtig sei aber auch auf den Messen der persönliche Kontakt mit den Schülern. Er verwies auf vielgestaltige Metall-Teile, die auf den Tischen lagen: Daraus könnten Schüler beim ersten Kontakt versuchen, Elefanten oder Schafe zu falten. So könne man feststellen, ob so ein Beruf etwas für sie sein könnte.

80 Prozent der Auszubildenden haben vorher bei der MAP GmbH ein Betriebspraktikum gemacht, hat Detlef Schulz berichtet. So lasse es sich verhindern, dass Jugendliche ihre Ausbildung abbrechen. In diesem Jahr haben bereits drei Auszubildende ihre Lehre ein halbes Jahr früher beendet, berichtete er vom jüngsten Erfolg. Im nächsten Jahr sollen sieben neue Auszubildende eingestellt werden. Die erste Zusage sei kürzlich gegeben worden.

Von Bernd Geske