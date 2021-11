Rathenow

Für die Impfaktion am Freitag, 26. November, im Rathenower Kreishaus sind aktuell 300 Impfdosen fest eingeplant, die in dem Zeitraum von 11 bis 17 Uhr als Booster-, Erst-, oder Zweitimpfung verimpft werden können. Das teilt das Landratsamt mit. Termine werden für die Impfaktion nicht vergeben, daher sind Wartezeiten einzuplanen.

In Dallgow herrschte am Mittwoch großer Andrang, nicht alle konnten geimpft werden. Gesundheitsdezernent Wolfgang Gall: „Auch hier kann es passieren, dass unser Kontingent nicht ausreichen wird. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und verweisen auf die festen Impfstellen, die unsere Verwaltung an drei verschiedenen Standorten, darunter auch in der Kreisstadt Rathenow, derzeit einrichtet und zeitnah eröffnen wird.“

Impftermine in Nauen und Falkensee

Darüber hinaus finden in der kommenden Woche weitere mobile Impfaktionen in Nauen am 30. November und in Falkensee am 3. Dezember statt. Nähere Informationen dazu folgen noch.

Die Impflinge sind dabei grundsätzlich aufgefordert, zu den Impfaktionen Impfausweis sowie Versichertenkarte mitzubringen. Im Idealfall haben sie zudem die unter https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads/ befindlichen Dokumente für Biontech/Pfizer ausgefüllt und unterschrieben dabei.

Bei Kindern und Jugendlichen ist außerdem eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten erforderlich. Terminvereinbarungen sind für die beiden Impfaktionen in Dallgow-Döberitz und Rathenow nicht notwendig. Daher kann es aber zu Wartezeiten bei den Impfungen kommen.

Von MAZonline