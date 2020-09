Rathenow

Mit einem Gottesdienst ehrte das Diakonische Werk der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-oberschlesische Lausitz am Sonntag zehn Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werkes.

Unter den Mitarbeiterinnen, die seit vielen Jahren in den Einrichtungen des Diakonischen Werkes Havelland in Rhinow, Rathenow und Premnitz tätig sind, ist Cordula Meszaros. Seit rund 20 Jahren lebt die Rathenowerin in Göttlin und engagiert sich dort auch aktiv in der Hoffnungskirchgemeinde.

Anzeige

Total begeistert

Das Zeichen des Diakonischen Werkes ist das Blaue Kreuz. Für ihre 25-jährige Tätigkeit ehrte Barbara Eschen, Direktorin des Diakonischen Werkes der Landeskirche in Berlin, Cordula Meszaros mit dem Goldenen Kreuz der Diakonie. „Ich bin vom Diakonischen Werk im Havelland total begeistert, weil hier die Mitarbeiter sehr nahe an den Menschen dran sind und sich um die Probleme kümmern, die den Menschen auf der Seele brennen“, so Barbara Eschen, die die Predigt des Gottesdienstes hielt.

Weitere MAZ+ Artikel

„Zur Diakonie kam ich eigentlich durch einen Zufall“, erinnert sich die Geehrte. „Während eines späteren Praktikums im Sozialamt Rathenow bin ich über eine Maßnahme zur Diakonie gekommen.“ So ist Cordula Meszaros seit Mai 1995 im Diakonischen Werk.

Cordula Meszaros Quelle: Uwe Hoffmann

Seit rund 20 Jahren leitet sie die Begegnungsstätte „Insel“ in Rathenow. „Die Vielfalt der Arbeit mit den Menschen macht mir immer noch viel Spaß. Auch nach 25 Jahren begegnet man noch Neuem“, so die Geehrte. „Die Geschäftsführung lässt uns recht freie Hand bei der Ausgestaltung unserer Arbeit.“

Die Begegnungsstätte „Insel“ wurde 1992 zunächst im Kirchplatz 16 eröffnet und bietet unter anderem älteren Rathenowern ein abwechslungsreiches Programm mit sportlicher oder kunsthandwerklicher Betätigung. Zwei Jahre später zog die „Insel“ in die Mittelstraße um. In den verschiedenen Diensten der Begegnungsstätte arbeiten zehn fest angestellte Mitarbeiter. Dazu kommen ehrenamtliche Helfer.

Beschäftigung gesucht

Bereits vor 15 Jahren wurde Hannelore Scharnbeck für ihre 25-jährige Tätigkeit im Diakonischen Werk mit dem Goldenen Kreuz der Diakonie ausgezeichnet. „Als ich 1994 in den Ruhestand ging, suchte ich eine ehrenamtliche Beschäftigung“, so die Rathenowerin, die sich seitdem um das Archiv der Kirchgemeinde kümmerte. „Alle Dokumente vor 1945 sind im Domarchiv Brandenburg archiviert. Im Keller unterhalb des Kirchenbüros am Kirchplatz 10 lagen Unterlagen und Dokumente ab 1945.

Ein Teil sollte Mitte der 1990er Jahre entsorgt werden. Ich habe diese Unterlagen sortiert und ein kleines Archiv vor Ort aufgebaut und es betreut“, erzählt Hannelore Scharnbeck, die sich gut mit der Geschichte der Kirchgemeinde auskennt. „Aus gesundheitlichen Gründen habe ich diese Tätigkeit nun aufgeben müssen und hoffe, dass sich noch ein Nachfolger finden wird.“

Pfarrer Buchholz (rechts) und Diakonie-Vorstandsmitglied Sigrid Becker (links) ehrten Hannelore Scharnbeck. Quelle: Uwe Hoffmann

Für dieses langjährige Engagement dankte Pfarrer Buchholz im Rahmen des Gottesdienstes Hannelore Scharnbeck.

Das Diakonische Werk Havelland wurde am 7. Juli 1990 gegründet. Seit mehreren Jahren ist Guido Panschuk dessen Geschäftsführer. Vorstandsvorsitzender seit rund 20 Jahren ist Pfarrer Andreas Buchholz.

Von Uwe Hoffmann