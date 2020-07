Rathenow

Am Dienstagnachmittag sollte Annett Himburg, die von 2017 bis 2018 mit ihrem Ex-Mann einen Pflegedienst im Körcenter betrieb, im Rathenower Amtsgericht auf der Anklagebank sitzen. Ihr wird die versuchte Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen, heißt es in der Anklageschrift.

Himburg habe Mitarbeitern zum Teil untersagt, einer Bewohnerin Essen zu bringen. Auf diese Weise habe sie sich an der Geschädigten rächen wollen. Zur Verhandlung kam es am Dienstag aber nicht.

Wie der Verteidiger der Angeklagten dem Gericht erklärte, habe sich Himburg am Vormittag krank gemeldet. Ein Arzt habe die Verhandlungsunfähigkeit attestiert.

Zuschauer vor dem Gerichtssaal

Grund dafür sei eine Verletzung, die sich die Angeklagte bereits Anfang des Jahres zugezogen hatte. Der Rechtsanwalt, der einen Kollegen vertat und für die Verhandlung extra aus Dortmund anreiste, zeigte von der Nachricht seiner Mandantin ebenso überrascht wie das Gericht.

Trotz der kurzfristigen Absage – den Verhandlungstermin hatte Himburg, die in Sachsen-Anhalt lebt, bereits Mitte Mai erhalten – sah Richter Robert Ligier von einem Strafbefehl vorerst ab.

Drei Zeugen hatte er am Dienstag geladen, eine von ihnen wartete bereits zusammen mit interessierten Zuschauern vor dem Gerichtssaal auf die öffentliche Verhandlung.

Massive Beschwerden von Mitarbeitern

Annett Himburg ist in Rathenow keine Unbekannte. Gemeinsam mit ihrem Mann leitete sie die Firma H & H Pflegegruppe, die das ehemalige Einkaufscenter am Körgraben in ein Gesundheitszentrum umwandeln wollten. Bereits 2018 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

Zuvor gab es massive Beschwerden von Mitarbeitern. Einige hatten ihre Verträge wegen aus ihrer Sicht unhaltbarer Arbeitsbedingungen gekündigt. Einige klagten vor Gericht über unzumutbare Arbeitsbedingungen und ausbleibende Lohnzahlungen.

Neustart im Körcenter

Während ihr Mann als Geschäftsführer fungierte, war Annett Himburg für die praktische Organisation des Dienstes zuständig, über die sich eine Beschwerde an die andere reihte.

Wann sie sich nun öffentlich vor Gericht wegen der versuchten Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten muss, steht derzeit noch nicht fest. Derweil hat das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH das Körcenter übernommen und baut es zu einem Gesundheits- und Pflegezentrum aus.

