Rathenow

Es ist noch keine anderthalb Monate her, da war das Grundstück hinter der Havellandhalle eine freie, unbebaute Fläche. Lediglich ein Betonfundament deutete darauf hin, dass sich das ändern würde.

Jetzt ist ein großer Teil des rund 2000 Quadratmeter großen Grundstücks bebaut. Ende November waren innerhalb von drei Tagen 20 vorgefertigte Module mit Schwerlasttransportern aus einem Werk der Firma Kleusberg angeliefert und montiert worden. Die Schnelligkeit, mit der ein Spezialkran die passgenauen Bauteile der künftigen Kita zusammenfügte, hatte den einen oder anderen Passanten staunen lassen.

Alle Zwischenwände stehen

Wenn man das Gebäude jetzt betritt, dann setzt sich das Staunen fort. Wo nach Installation der Container ein großer, leerer Raum zu sehen war, ist jetzt schon klar zu erkennen, wie die Kita später aussehen wird. Denn die Trockenbauer haben ganze Arbeit geleistet. Alle Zwischenwände stehen, sodass man die vom zentralen Flur abgehenden Räume betreten kann.

Im Inneren der Kita laufen die Arbeiten störungsfrei. Quelle: Markus Kniebeler

Auch die Elektroleitungen sowie die Wasser- und Abwasserleitungen sind bereits verlegt. „In der kommenden Woche werden wir die Fußbodenheizung installieren“, sagt Bauleiter Niklas Tanck von der Firma Kleusberg. Danach könne der Estrich verlegt werden. Auch die Be- und Entlüftungsanlage, über die vor allem die Sanitärräume versorgt werden, ist bereits auf dem Dach installiert.

Sobald der Estrich an Ort und Stelle liegt, wird die Decke abgehängt. Gleichzeitig rücken die Maler an. Außerdem werden die Waschbecken und Toiletten installiert, bevor Lichtschalter montiert, Türen eingehängt und andere Arbeiten erledigt werden.

Arbeiten voll im Plan

„Wir liegen voll im Zeitplan“, sagt Niklas Tanck. Auch die Arbeiten an der Fassade hätten bereits begonnen. Gerade habe man draußen aber eine Pause einlegen müssen, weil für die Verarbeitung der Materialien eine Mindesttemperatur von 5 Grad Celsius vonnöten sei.

Momentan geben sich auf der Baustelle die Vertreter von drei Gewerken die Klinke in die Hand. Neben den Trockenbauern sind das Elektriker und Sanitärspezialisten. Es gehe darum, die Arbeiten so zu koordinieren, dass sich die einzelnen Gewerke nicht gegenseitig blockieren, sondern Hand in Hand arbeiten, sagt der Bauleiter.

Auch die Elektroleitungen sind bereits verlegt. Quelle: Markus Kniebeler

Fertig werden soll die Kita nach Auskunft von Danny Harwardt, Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR), in deren Auftrag die Kita errichtet wird, im April. Bis Ende Mai werde es dauern, bis die Außenanlagen hergerichtet sind.

Wann die ersten Kinder in das rund 900 Quadratmeter große Gebäude ziehen, hängt davon ab, wann das Bildungsministerium die Betriebserlaubnis erteilt. Nach Auskunft von Danny Harwardt hat das Institut für Kommunikation und Wirtschaftsbildung (IKW), das die Kita betreiben wird, den entsprechenden Antrag bereits beim Ministerium eingereicht.

Platz für rund 80 Kinder

Rund 80 Kinder werden in der neuen Kita, die sich schräg gegenüber der Scholl-Grundschule befindet, betreut werden können. Sechs große Gruppenräume – jeder mit einem zusätzlichen Ruheraum und einer großen Fensterfront – gruppieren sich um die vier innen liegenden Sanitärräume. Außerdem gibt es einen großen Gemeinschaftsraum, der für alle möglichen Aktivitäten genutzt werden kann. Ein Versammlungsraum und eine Toilette für das Personal, eine Küche und Büroflächen komplettieren das Raumangebot.

Die Arbeiten an der Fassade ruhen momentan. Sobald es etwas wärmer wird, werden sie wieder aufgenommen. Quelle: Markus Kniebeler

Wenn im Frühjahr die Kita eröffnet, wird das Problem Kitaplatzmangel, das in Rathenow jahrelang nicht gelöst werden konnte, kein Thema mehr sein. In den vergangenen anderthalb Jahren hat das IKW zwei neue Kitas in der Innenstadt eröffnet - die Villa Kunterbunt im Märkischen Haus und die Villa Wirbelwind im Lutherhaus. Außerdem ist seit dem vergangenen Montag die Kita „Nordlichter“ im Hasenweg am Netz. Damit wird jedes Kind, das einen Anspruch auf einen Kitaplatz hat, untergebracht werden können.

Von Markus Kniebeler