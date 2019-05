Rathenow

Wie kann das Zusammenleben in Rathenow künftig noch besser gestaltet werden? Wie kann Integration gelingen? Was braucht es, um Ordnung und Sicherheit in der Stadt zu verbessern?

Diese und weitere Fragen diskutierten im Vorfeld der Kommunalwahl zahlreiche Kandidaten der verschiedenen Parteien und Einzelbewerber.

Rund 30 Kandidaten waren am Samstag der Einladung des Aktionsbündnisses „Unser Rathenow: Miteinander – Füreinander“ gefolgt.

Christl Schneewind warb mit auffälliger Kopfbedeckung für Europa. Quelle: Christin Schmidt

Unter dem Titel „Schwatz auf’m Platz“ trafen sie sich auf dem Märkischen Platz, um in lockerer Atmosphäre und ohne die sonst übliche Parteiwerbung über Themen zu sprechen, die die Menschen bewegen.

Die Veranstalter hatten fünf Thementische vorbereitet, an denen Bürger und Kandidaten sich begegnen sollten. Allerdings nutzten nur wenige Rathenower tatsächlich die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Themen anzusprechen, die sie beschäftigen.

Am Diskussionstisch zum Thema Wirtschaft blieben die Kandidaten gänzlich unter sich. Gelungen ist dagegen den Veranstaltern, ein breites politisches Spektrum auf den Platz zu holen.

Diskussion über weitere Gesamtschule

Mitglieder der AfD waren ebenso vertreten wie Christdemokraten, CDU, Grüne, Die Partei oder SPD.

Auch die Republikaner waren mit dem Kopf des Bürgerbündnisses Havelland, Christian Kaiser dabei. Der hatte sich vor allem für das Thema Ordnung und Sicherheit interessiert.

Die SPD-Landtagskandidatin Katja Poschmann diskutierte mit Karin Dietze ( Die Linke) und weiteren Gästen über die Notwendigkeit einer weiteren Gesamtschule im Westhavelland.

Unterschiedliche Meinung zur Integration

Jean-Luc Meier von den Grünen und Sozialdemokrat Hartmut Rubach lieferten sich eine intensive Debatte mit Fleischermeister Mario Schmurr zum Thema Integration.

Schmurr tritt für eine rechte Vereinigung zur Kommunalwahl an und schlug vor, ausländische und deutsche Kinder getrennt zu unterrichten. Rubach betonte, dass Kinder gerade durch das Miteinander mit Gleichaltrigen die Sprache lernen.

Er betonte zudem, dass Neiddebatten vermieden werden müssen, da sie die Gesellschaft spalten. Meier forderte einen respektvollen Umgang trotz unterschiedlicher Meinungen.

Tilo Windt fasste die Ergebnisse der Diskussionsrunden zusammen. Quelle: Christin Schmidt

Moderatoren hatten die Diskussionsrunden begleitet und nach zwei Stunden intensivem Austauschs die Ergebnisse zusammengefasst. Unter anderem wurde der Wunsch nach mehr Sicherheit für Radfahrer und einer besseren Bahnanbindung deutlich.

„Wir hätten uns gewünscht, dass sich mehr Bürger beteiligen. Aber auch so würde ich es noch einmal machen“, lautete das Fazit von Tilo Windt, Mitglied des Aktionsbündnisses.

Karin Dietzer (l.) im Gespräch mit Frederike Timme (M.) und Katja Poschmann (r.). Quelle: Christin Schmidt

Am Ende waren sich die Beteiligten einig, dass man trotz unterschiedlicher Meinungen weiterhin im Gespräch bleiben müsse.

Auch Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments brachten sich ein. Deren Vorsitzende, Frederike Timme, die ebenfalls für das Stadtparlament kandidiert, stellte sich den Fragen.

Sie schlug unter anderem vor, eine Bürgerinitiative zu starten, um der Forderung nach einer besseren Bahnanbindung Nachdruck zu verleihen. Mitglieder des Rathenower Seniorenrats sorgten für Kaffee und Kuchen während der Veranstaltung. Zudem gab es Live-Musik.

Finanziert wurde der „Schwatz auf’m Platz“ von der Partnerschaft für Demokratien Westhavelland und Nauen.

Von Christin Schmidt