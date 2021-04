Rathenow

Mitte März haben die Jugendarbeiter Daniel Perlick und André Neidt die Sendung „Kiekste mal, kennste“ an den Start gebracht. Seither laden Sie sich jeden Mittwoch um 18 Uhr einen Gast in das Rideplatz-Büro ein.

Das Gespräch kann jeder live auf dem Internetkanal Twitch unter rideplatz_rathenow mitverfolgen und sich mit Fragen und Kommentaren in die Sendung einbringen. Wie das Ganze läuft und wer künftig zu Gast ist, hat Daniel Perlick im MAZ-Interview verraten.

Wie lautet Ihr Fazit nach sechs Sendungen „Kiekste mal kennste“?

Daniel Perlick: Wir sind sehr zufrieden und freuen uns über viel positives Feedback, sogar in der Bank wurde ich darauf angesprochen. Wir stellen auch fest, dass das Interesse an der Sendung von Woche zu Woche steigt. Das merken wir durch zusätzliche Abonnenten auf unserem Twitch-Kanal, aber auch auf den anderen Plattformen wie Instagram und Facebook. Kurios ist, dass wir besonders viel Feedback von älteren Zuschauen bekommen und weniger von unserer eigentlichen Zielgruppe, der Jugend. Wobei sich auch junge Menschen mit Kommentaren oder Fragen an uns wenden.

Und welche Fragen hat die Jugend?

In erster Linie sind es Fragen an unsere Gäste, zum Beispiel wie sie zu ihrem Sport gekommen sind oder wie sie es geschafft haben, so erfolgreich zu werden. Aber es geht auch um ganz andere Dinge. Kürzlich kam die Frage auf, ob sich auch andere zur Zeit in Rathenow so verloren fühlen.

Wie gehen Sie mit solchen Fragen um?

Fragen nehmen wir immer ernst und beantworten diese auch. In der nächsten Sendung werden wir diese Frage an die Zuschauer stellen und so das Thema aufgreifen.

Wie viele verfolgen die Sendung live?

Das ist unterschiedlich. Im Schnitt sind es zwischen 30 und 50 Zuschauer. Zudem haben wir im Nachhinein rund 200 Aufrufe pro Folge auf Twitch. Am erfolgreichsten war bisher unsere Sendung mit Rayk Sommer zum Thema Drogen. Rund 130 Zuschauer waren live dabei und fast 700 Aufrufe im Nachgang. Unser YouTube-Kanal, auf dem wir jede Folge einstellen, wird noch nicht so stark gefragt.

Was macht die Sendung aus?

Das Spontane, das Ungeplante, einfach drauf los. Die Sendung lebt davon, dass wir das Ganze mit Spaß und Humor angehen, uns auch mal gegenseitig auf die Schippe nehmen. Aber vor allem sind es die Gespräche mit den Menschen, die wir im Laufe der Sendung quasi zusammen mit unseren Zuschauern näher kennenlernen. Noch sind die Reaktionen etwas verhalten. Wir würden uns wünschen, dass sich die Menschen live noch mehr einbringen.

Wir bereiten Sie die Sendungen vor?

Wir überlegen zusammen, wen wir einladen und bereiten zwei, drei Fragen vor. Ansonsten bringe ich irgendein Spiel mit und bereite vorab passende Musik vor. Alles andere passiert spontan. Es geht darum, im Gespräch herauszufinden, was für ein Mensch unser Gast ist. Außerdem werten wir jede Sendung im Nachhinein gemeinsam aus. Schließlich wollen wir einen gewissen Anspruch erfüllen.

Gibt es bereits Ideen für weitere Gäste, darf sich Rathenow auf weitere Sendungen freuen?

Auf jeden Fall. Wir haben uns überlegt, regionale Unternehmen einzuladen, um der Jugend zu zeigen, welche beruflichen Perspektiven die Region bietet. Das Thema Drogen werden wir noch einmal aufgreifen. Auch einen Schulleiter, Bands und Kreative holen wir in die Sendung. Und natürlich kann die Jugend jederzeit Gäste vorschlagen oder auch mal die Sendung live betreuen, also die Kommentare und Fragen aus dem Chat einbringen.

Gab es Feedback seitens der Verwaltungsebene?

Nein, bisher leider nicht, nicht einmal auf unsere Einspieler mit dem Bürgermeister. Wünschen würden wir uns natürlich, dass es auch von dieser Seite Reaktionen gibt. Die nächste „Kiekste mal, kennste“-Show ist übrigens am 21. April um 18 Uhr live auf Twitch zu sehen. Zu Gast ist dieses Mal die Friseurmeisterin Karna Bree.

Von Christin Schmidt