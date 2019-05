Rathenow

Die Jederitzer Brücke wird in der kommenden Woche für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Grund ist die Sanierung einer Abwasserleitung, die unmittelbar neben der Brücke unter dem Stadtkanal liegt.

Einer Mitteilung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow zufolge, der für die Sanierung des Rohres verantwortlich ist, wird die Sperrung von Montagvormittag, 7 Uhr, bis voraussichtlich Freitagnachmittag, 15 Uhr dauern.

Altes Eisenrohr muss saniert werden

Das Rohr aus Gusseisen, über welches das Abwasser der Altstadtinsel Richtung Klärwerk in der Rhinower Straße geführt wird, ist über 100 Jahre alt.

An einer Sanierung des maroden Rohrs gehe kein Weg vorbei, sagt André Ehrhardt, Leiter des Bereichs Abwasserentsorgung beim Wasser- und Abwasserverband Rathenow. Und die Sanierung müsse in jedem Fall vor der Erneuerung der nahe gelegenen Uferwand erfolgen, um zu vermeiden, dass das alte Rohr durch Erschütterungen noch stärker beschädigt wird.

Komplizierte Lage

Die Sanierung des Rohres, das den Stadtkanal in einer Tiefe von 12 Metern unterquert, ist nach Auskunft Ehrhardts keine ganz einfache Angelegenheit. Einfach herausgerissen werden kann es nicht, weil die Gefahr besteht, dass dabei die Fundamente der Brücke und der umliegenden Häuser beschädigt werden.

Stattdessen wird in das alte Rohr mit einem speziellen Verfahren ein flexibles Kunststoffrohr eingeführt, das sich an die Innenwände legt und dann aushärtet. Zuvor wird das alte Rohr mit Hochdruck gereinigt. Um die notwendige Technik in Stellung zu bringen, wird auf der Jederitzer Straße eine Baustelle eingerichtet.

Während der Arbeiten wird das Abwasser über ein überirdisches Ersatzrohr an der Baustelle vorbeigeführt. Sobald das sanierte Rohr in Betrieb genommen wird, kann diese überirdische Leitung wieder abgebaut werden.

Umleitung über die Fehrbelliner Straße

Wegen der Arbeiten muss die Brücke für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt werden. Die Umfahrung über Ruppiner Straße und Fehrbelliner Straße wird ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer können die Jederitzer Brücke während der Bauzeit weiterhin nutzen.

Für den Verkehr freigegeben werden soll die Brücke am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Allerdings muss dann alles nach Plan laufen.

„Das Wetter muss stimmen, es dürfen keine Komplikationen auftreten“, sagt Erhardt. Der Wasser- und Abwasserverband werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren, wenn es zu Änderungen im Zeitablauf kommen sollte.

Von Markus Kniebeler