Rathenow

Simone Müller ist heute noch ein bisschen angefasst, wenn sie sich an den 2. November erinnert. An jenem Montag musste die Leiterin des Freizeithauses Mühle einem Teil der Jugendlichen, die den Club am Schwedendamm regelmäßig besuchen, erklären, dass dies vorerst nicht mehr möglich sei. Der aktualisierten Eindämmungsverordnung des Landes zufolge, die Anfang November in Kraft trat, „sind für Jugendliche ab dem vollendeten 14. Lebensjahr Angebote der Jugendarbeit untersagt.“

Schwierige Erklärung

Den jungen Leuten diese Regelung zu erklären, war schwer genug. Noch schwieriger war es für die Leiterin des Freizeithauses und ihre Kollegen, den Blick aus dem Fenster zu ertragen. Denn auf dem Parkplatz des Haveltorkinos gegenüber hatten sich einige der heimatlos Gewordenen versammelt und schauten sehnsüchtig hinüber zu „ihrem“ Club, den sie plötzlich nicht mehr betreten durften. „Das hat uns das Herz gebrochen“, sagt Simone Müller und schluckt.

Simone Müller, Leiterin des Freizeithauses Mühle am Schwedendamm. Quelle: Markus Kniebeler

Seitdem hat sich an dieser Regel nichts geändert. Nur Kids, die ihren 14. Geburtstag noch nicht gefeiert haben, dürfen die Angebote des Freizeithauses nutzen. Alle anderen müssen draußen bleiben. „Wir bemühen uns, den Kontakt zu halten“, sagt Simone Müller. Regelmäßig würden SMS geschrieben, hin und wieder tausche man sich am Telefon aus.

Und manchmal treffen sich die Pädagogen mit den jungen Leuten auf einen Schwatz von Angesicht zu Angesicht. Draußen vor der Tür, mit Maske und Sicherheitsabstand. „Viele zieht es regelmäßig her“, sagt Müller. Dann würden ein paar Sätze gewechselt. „Manchmal geben wir ihnen auch ein Stück Kuchen mit, den die Jüngeren gerade gebacken haben“, so die Leiterin. Kleiner Trost für einsame Seelen.

Sorge des Jugendkoordinators

Tilo Windt, Jugendkoordinator der Stadt Rathenow, beobachtet das Verbot und dessen Folgen mit Sorge. Gerade im Teenageralter, in dem Jugendliche beginnen, sich von Zuhause zu lösen, sei ein alternativer Anlaufpunkt wichtig. „Clubs wie das Freizeithaus Mühle oder die Oase können in dieser Lebensphase zu einer Art Familienersatz werden“, sagt er. Wenn dieser feste Hafen plötzlich nicht mehr angelaufen werden könne und die jungen Leute vom einen auf den anderen Tag auf sich alleine gestellt seien, dann drohten Langeweile und Vereinsamung.

Unter Jugendarbeiten ist in diesem Zusammenhang vom „Rückzug in unkontrollierte Räume“ die Rede. Auch wenn junge Leute in Clubs ihr eigenes Ding machen können, sind dort immer Erwachsene in der Nähe, die korrigierend eingreifen können. Fehlt dieses Korrektiv, besteht die Gefahr, dass die Jugendlichen beim Austesten ihrer Grenzen über die Stränge schlagen.

Rathenows Jugendkoordinator Tilo Windt. Quelle: Christin Schmidt

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr etwa berichtete der Rathenower Streetworker André Neidt davon, dass der Drogenkonsum in bestimmten Kreisen der Jugend merklich zugenommen habe. Dagegen sei die Bereitschaft, sich nach dem Lockdown wieder in soziale Gruppen einzufügen – etwa in Clubs oder auf dem Rideplatz – spürbar zurückgegangen. Diese Abtrünnigen wieder zurückzugewinnen, sei eine aufwendige Angelegenheit.

Keine Alternativen

Die Alternativen für die jungen Leute, denen der Zugang zu den Clubs verwehrt bleibt, sind gering. Kinos, Cafés, Sportvereine – alles geschlossen. Und in Familien, in denen die Stimmung wegen der Corona-Pandemie ohnehin angespannt sei, könne sich die Lage noch verschlimmern, sagt Simone Müller. Die einen reagierten darauf mit Aggressionen, andere zögen sich in ihr Schneckenhaus zurück und würden depressiv.

Im Freizeithaus Jugend hoffen alle, dass es so weit nicht kommt. „Wir werden auch weiterhin versuchen, den Kontakt zu halten“, sagt Simone Müller. „Die jungen Leute müssen merken, dass wir uns darauf freuen, sie hier irgendwann wieder zu sehen.“

Ideal ist das alles nicht. „Dieses Jahr verlangt uns einiges ab“, sagt Simone Müller. „Aber gemeinsam werden wir die Situation schon meistern.“ Kraft gibt die Hoffnung, dass irgendwann – in hoffentlich nicht allzu langer Zeit – wieder alle willkommen sind im Freizeithaus Mühle.

Von Markus Kniebeler