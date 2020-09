Rathenow

Zwei Jugendliche sind am Mittwoch gegen 14 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie auf einem Gelände an der Schopenhauerstraße in Rathenow ein Fahrrad gestohlen haben. Alarmierte Polizisten konnten die beiden Diebe kurze Zeit später am Bahnhof stellen.

Sie übergaben die zwei 15-Jährigen an ihre Erziehungsberechtigten und das Fahrrad an dessen Besitzer. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZ