Rathenow

In den vergangenen Monaten konnte man zusehen, wie der Neubau der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) in der Forststraße 1-2 gewachsen ist. Nun ist die Zielhöhe erreicht.

„Der Rohbau steht, nun kommt bald der Dachdecker, um das Gebäude von oben dicht zu machen“, sagt KWR-Geschäftsführer Danny Harwardt. Auch die Fassade sei bereits fast geschlossen. Ein Großteil der Fenster sei eingebaut, der Rest werde in den kommenden Tagen installiert.

Als nächstes folgt der Innenausbau

„Wenn alles dicht ist, können sich die Handwerker in aller Ruhe dem Innenausbau widmen“, sagt der KWR-Chef. Zuerst müssen die Leitungen rein – Heizung, Elektrik, Lüftung, Sanitär – dann folgen die anderen Gewerke.

Ein Großteil der Fenster ist bereits installiert. Quelle: Markus Kniebeler

„Bislang liegen wir mit den Arbeiten im vereinbarten Zeitplan“, sagt Harwardt. Wenn sich daran nichts ändere, werde man im April des kommenden Jahres die ersten Mieter in dem neuen Block begrüßen können.

In dem neuen Viergeschosser werden zwölf geräumige Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 70 und 120 Quadratmetern entstehen. Jede dieser Wohnungen ist per Aufzug zu erreichen, Barrieren gibt es in dem Haus so gut wie keine.

Wenn die Bewohner die frische Luft genießen wollen, müssen sie nicht weit gehen. Alle Wohnungen werden über einen überdurchschnittlich großen Balkon verfügen.

Demenz-WG im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss des Neubaus wird eine Wohngemeinschaft für Menschen mit demenziellen Erkrankungen eingerichtet. Platz ist für neun Bewohner. Jeder wird sein eigenes Zimmer bekommen.

Wer sich mit anderen austauschen will, der geht in den rund 90 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum. In dem wird es eine gemütliche Sitzecke geben, einen großen Tisch und eine geräumigen Wohnküche. Hier können die Bewohner gemeinsam essen, spielen und sich auszutauschen.

Mitarbeiter eines Pflegedienstes werden durchgehend präsent sein, um sich um die Anliegen der Bewohner zu kümmern. Auch nachts ist ein Betreuer präsent.

Innenhof wird neu gestaltet

Übrigens soll auch der sanierte Block gegenüber ( Berliner Straße 61-67) im kommenden April fertig werden. Die Gestaltung des Innenhofs dazwischen wird nach Auskunft Harwardts danach in Angriff genommen. Es sollen Grünbereiche angelegt, Pkw-Stellflächen geschaffen und Spielmöglichkeiten für Kinder installiert werden

Von Markus Kniebeler