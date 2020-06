Rathenow

Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) will sich mit einer besonderen Aktion bei ihren Mietern erkenntlich zeigen für die Geduld, mit der diese die Härten der Corona-Krise ertragen haben. „Wir wollen jedem Mieter einen Gutschein in Höhe von 30 Euro zukommen lassen“, sagt KWR-Geschäftsführer Danny Harwardt.

Geste der Verbundenheit

Natürlich wird niemand, der seinen Job verloren hat oder in Kurzarbeit musste, damit seine wirtschaftlichen Probleme lösen können. Aber darum geht es nicht. „Wir wollen mit dieser Geste die Verbundenheit mit unseren Mietern demonstrieren“, sagt Harwardt.

Doch nicht nur die Wohnungsmieter sollen von der Aktion profitieren. Auch und vor allem den gewerblichen Mietern will das Unternehmen unter die Arme greifen. Denn die Gutscheine, so der Plan, sollen ausschließlich in Läden eingelöst werden können, die sich im KWR-Bestand befinden.

Größter Vermieter der Stadt Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow ist mit Abstand das größte Wohnungsunternehmen der Stadt. Rund 2300 Mietwohnungen zählen zum Bestand, dazu kommen rund 300 Gewerbe- und Geschäftsflächen, vornehmlich in der Rathenower Innenstadt. Über die Gutscheinaktion reicht das Unternehmen rund 70000 Euro an seine Wohnungsmieter aus. Das Geld soll an die gewerblichen Mieter der KWR zurückfließen.

Diese Läden konzentrieren sich weitestgehend im Rathenower Zentrum. „Wir reden von 25 bis 30 Geschäften“, sagt Harwardt. Es handelt sich um den klassischen Einzelhandel: Modeboutiquen, Schuhgeschäfte, Blumenladen, aber auch Bäcker, Restaurants und Reisebüros sind in KWR-Immobilien rund um den Märkischen Platz zu finden.

Gutscheine für rund 2300 Mieter

Voraussichtlich im August sollen die Gutscheine an die rund 2300 Wohnungsmieter verschickt werden. „Wir werden die Gutscheine in Form von Coupons vergeben“, so der KWR-Chef. Denkbar seien 2-Euro, 5-Euro und 10-Euro-Coupons. Das mache es den Inhabern möglich, ihre Gutschein-Einlösung zu splitten.

Um Missbrauch vorzubeugen, sollen die Gutscheine personalisiert werden. Der jeweilige Geschäftsinhaber sammelt seine Coupons und rechnet diese mit der KWR ab. Er bekommt genau die Summe erstattet, die bei ihm eingelöst wurde. „Bei welchem unserer Gewerbemieter er seine Coupons einlöst, bleibt den Gutscheinbesitzern überlassen“, so Harwardt.

Mit der Aktion ist die Hoffnung verknüpft, dass sich die Kundenfrequenz in den KWR-Läden erhöht. Denn immerhin werden rund 2300 KWR-Mieter Gutscheincoupons erhalten – und hoffentlich einlösen.

Idealerweise bleibt noch mehr Geld bei den Händlern hängen, als es dem Gegenwert der Gutscheine entspricht. Denn wer beispielsweise eine Jacke für 90 Euro erwirbt und den gesamten 30-Euro-Gutschein einlöst, zahlt die restlichen 60 Euro aus eigener Tasche.

Rund 70000 Euro werden verteilt

Rund 70000 Euro lässt sich die KWR die Gutschein-Aktion kosten. Die Stadt Rathenow als 100-prozentiger Gesellschafter hat bereits ihre Zustimmung erteilt. Und auch im Aufsichtsrat des Unternehmens war man von der Initiative angetan.

Über die konkrete Umsetzung will Harwardt sich in den kommenden Tage mit den Gewerbemietern austauschen. Zu klären sind Abrechnungsmodalitäten und andere organisatorische Dinge.

Suche nach gerechter Lösung

„Das ist aus unserer Sicht die gerechteste Art, sich bei den Mietern zu bedanken“, sagt Harwardt. Jeder Wohnungsmieter bekomme dieselbe Summe und könne frei entscheiden, was er damit mache. Und am Ende fließe das Geld zurück an die Gewerbemieter und könne dazu beitragen, die Geschäfte nach der schwierigen Zeit wieder anzukurbeln.

Dem Vorschlag des Landtagsabgeordneten Christian Görke (Linke), den Gewerbemietern wegen der Coronakrise ein Monatsmiete zu erlassen, konnte der KWR-Chef dagegen nichts abgewinnen. „Das hätte zu einer Ungleichbehandlung von Gewerbe- und Wohnungsmietern geführt“, sagt er. „Das wollten wir nicht.“ Die jetzige Lösung sei so angelegt, dass alle Mieter profitieren. Genau das sei der Zweck der Initiative.

Von Markus Kniebeler