Rathenow

Bei der Kontrolle einer Baustelle am Stadthof in Rathenow traf am Sonntag gegen 11.30 Uhr ein Mann auf einen Dieb, der gerade dabei war, mehrere Kabel zu stehlen. Als er sich erwischt fühlte, drohte der Täter dem Mann mit einer Zange und einem Cuttermesser.

Dann ergriff der verhinderte Dieb zu Fuß die Flucht. Er ließ dabei seine Zange und sein Fahrrad zurück. Auch die Kabel nahm er nicht mit. Fahrrad und Zange hat die Polizei als Beweismittel sicher gestellt.

Von MAZ