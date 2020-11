Rathenow

Kabeldiebe haben am Wochenende in Rathenow einen immensen Schaden verursacht. Die Unbekannten waren in zwei Rohbauten eingedrungen, um Elektrokabel zu demontieren und entwenden.

Ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte den Diebstahl am Montagmorgen bemerkt und die Polizei informiert. Spuren wurden gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens wird mit etwa 20.000 Euro beziffert.

Von MAZ