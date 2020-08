Rathenow

Zur Stadtverordnetenversammlung, die am Mittwoch, 26. August, um 16.15 Uhr im Blauen Saal des Kulturzentrums stattfindet, ist aufgrund der Einschränkungen zum Infektionsschutz nur eingeschränkt für die Öffentlichkeit zugänglich. Das teilt Die Stadtverwaltung mit.

Es stehen in begrenzter Anzahl Plätze für Gäste zur Verfügung. Von dort aus sei es möglich, die Sitzung mitzuverfolgen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Einwohnerfragen können bis kommenden Mittwoch, 26. August, 12 Uhr schriftlich an die Stadtverwaltung und die Stadtverordneten gestellt werden (sitzungsdienst@stadt-rathenow.de), heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus abschließend.

Von MAZ