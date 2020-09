Rathenow

Ein Anwohner der Schopenhauerstraße in Rathenow hat am Dienstagmorgen festgestellt, dass jemand in seinen Keller eingebrochen war. Die Tür war offenbar durch Dagegentreten mit Gewalt geöffnet worden. Wie die Diebe zuvor in das Mehrfamilienhaus und dann ins Kellergeschoss gelangten, ist noch nicht geklärt. Gestohlen wurden elektrische Werkzeuge in einem Wert von rund 1.000 Euro.

Von MAZ