Rathenow

Ein Zeuge beobachtete, wie Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Mann in Rathenow Kennzeichen von Pkws abschraubte, und sprach Polizeibeamte an, die zufällig vorbeifuhren. Die Beamten konnten den Täter am Ort feststellen. In dessen Rucksack konnten mehrere Kennzeichen festgestellt werden. Diese wurden sichergestellt oder den Eigentümern übergeben. Gegen den Mann wird nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von MAZonline