Rathenow

Der Einbruch in Büroräume einer Firma im Grünauer Fenn war schnell geklärt. Die Polizei fasste die Täte – es waren Kinder. Eine Zeugin hatte die Polizei über den Einbruch informiert. Sie hatte beim Eintreffen am Donnerstag Einbruchspuren und Brandgeruch bemerkt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter wohl gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen waren.

Anschließend wurden zahlreichen Innentüren aufgebrochen und beschädigt. Mehrere Räume wurden offenbar durchwühlt. Der von der Zeugin wahrgenommene Brandgeruch stammte von einer Papierrolle, die in Brand gesetzt worden war aber dann anscheinend von selbst erloschen war.

Anzeige

Im Zuge der Ermittlung stieß die Polizei drei Tatverdächtige. Es handelt sich hierbei um Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Sie räumten in einer ersten Befragung gegenüber den Beamten ihre Tatbeteiligung ein.

Weitere MAZ+ Artikel

Sie gaben an, auch technische Geräte gestohlen und diese dann weggeworfen zu haben. Ein Teil der Geräte wurde später wieder aufgefunden. Der Sachschaden wird auf gut 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei zeigte die jugendlichen Täter an – wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren Brandstiftung in Verbindung mit besonders schwerem Diebstahl.

Von MAZ