In der Nacht vom 19. auf den 20. April gingen an der Sporthalle des Jahn-Gymnasiums Rathenow 41 Fensterscheiben zu Bruch. Unbekannte hatten Steine geworfen.

Die Täter sind ermittelt, ließ die Polizei nun wissen. Zwei Kinder stehen unter Verdacht. Die Jungen – dreizehn und vierzehn Jahre alt – wurden zu dem Geschehen vernommen.

Der Hausmeister hatte den Schaden am 20. April entdeckt und die Polizei informiert. In seiner Anhörung gab einer der Jungen an, die Scheiben aus Langeweile eingeworfen zu haben.

