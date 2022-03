Rathenow: Kita „Jenny Marx“ feiert 50-jähriges Bestehen

Rathenow

Die Rathenower Kita „Jenny Marx“ feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Seit der Eröffnung am 7. April 1972 sammelten viele Rathenowerinnen und Rathenower schöne, freudige, lustige und manchmal auch aufregende Kindheitserinnerungen in der Einrichtung. Alle diese Momente sollen nun gebührend gefeiert werden.

Kita „Jenny Marx“: Viel Spaß für die kleinen Gäste

Die Kita lädt alle interessierten Familien zu einem bunten Jahrmarkt am Donnerstag, 7. April, von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Kita, Karl-Gehrmann-Straße 29a, ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf süße Köstlichkeiten, warme Getränke und vor allem ganz viel Spaß für die Kleinen freuen.

Corona: Es gilt die 3G-Regelung

Das Fest wird gemäß der an diesem Tage geltenden Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburgs stattfinden. Aktuell wäre für den Einlass die 3G-Regelung zu beachten. Alle Gäste werden gebeten, sich vorab über die geltenden Maßnahmen zu informieren.

Von MAZonline