Rathenow: Kita Jenny Marx wieder Thema in der Stadtverordnetenversammlung

Rathenow

Am Mittwochabend ist auch die vorerst letzte Gelegenheit, die Kita Jenny Marx umzubenennen, gescheitert. Die Rathenower Stadtverordneten lehnten einen entsprechenden Beschlussantrag der Verwaltung mit großer Mehrheit ab.

Seit dem Sommer beschäftigen sich die Abgeordneten mit dem Thema. Anlass war der Wunsch des Kita-Ausschusses, den Namen zu ändern. „Weltentdecker“ soll die Einrichtung in der Karl-Gehrmann-Straße nach dem Willen von Erziehern, Elternvertretern und Kinder lauten. Dieser Name spiegele die Lebenswirklichkeit des heutigen Kita-Alltags – momentan werden in der Jenny Marx über 180 Kinder aus elf Nationen betreut – besser wider als der historische Frauenname, mit dem heute nur noch wenige etwas anzufangen wüssten – so die Argumentation der Initiatoren.

Kontroverse Meinungen

Doch diese wurde von der Mehrheit der Abgeordneten nicht geteilt. Es gebe keinen Grund, den Namen einer derart verdienstvollen Frau zu tilgen, sagte etwa Karl-Reinhold Granzow (Linke). Eine der wenigen Fürsprecherinnen der Namensänderung, Frederike Timme (Linke), warnte, dass man mit der Entscheidung ein falsches Signal setze. Die Kinder der Kita hätten sich in einem demokratischen Prozess auf den Namen Weltentdecker geeinigt. Wenn sich die Erwachsenen einfach darüber hinwegsetzten, könne das Enttäuschung und Frustration bei den Kindern hervorrufen.

Wie verhärtet die Fronten in dem Streit mittlerweile sind, zeigt die Tatsache, dass zwei Kompromissvorschläge ohne Erfolg blieben. Die Idee, das kurze Stück der Karl-Gehrmann-Straße, an dem die Kita liegt, in Jenny-Marx-Straße umzubenennen und der Kita so zu ihrem neuen Namen zu verhelfen, fiel bei den Stadtverordneten durch. Der Kita-Ausschuss hingegen lehnte den Vorschlag eines Doppel-Namens – „Kita Jenny Marx/Weltentdecker“ – ab. So bleibt nun alles beim Alten.

Von Markus Kniebeler