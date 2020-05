Kita-Regelung sorgt für Verwirrung

Rathenow

Die neue, am 19. Mai beschlossene Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg stellt die Stadt Rathenow vor einige Probleme.

In der Verordnung ist angekündigt, dass bei der Kindertagesbetreuung ab Montag (25. Mai) der Weg für einen eingeschränkten Regelbetrieb vorbereitet werden soll. Demnach soll ein Teil der Kinder, die keinen Anspruch auf Notfallbetreuung haben, an mindestens einem Tag in der Woche vier Stunden betreut werden.

Unklare Vorgaben

Reinbern Erben, Leiter des Rathenower Bürgeramtes, hat einige Probleme mit der neuen Verordnung. „Viele Dinge sind ungeklärt“, sagt er. So sei nicht festgelegt, nach welchen Kriterien ausgewählt werden soll, welche Kinder wieder zurück in die Kitas dürfen. Außerdem müsse geklärt werden, ob und wie die Ausweitung der Betreuung umgesetzt werden kann. Denn das Land habe verfügt, dass der eingeschränkte Regelbetrieb nur aufgenommen werden dürfe, wenn die Regelungen des Rahmenhygieneplanes für Kindereinrichtungen eingehalten werden.

Entscheidung delegiert

Das Land wird diese Fragen nicht beantworten können. Denn in der Verordnung wird die Entscheidung, ob der eingeschränkte Regelbetrieb aufgenommen werden soll, an die Kreise und kreisfreien Städte delegiert. Diese „entscheiden, ob sie den eingeschränkten Regelbetrieb im Hinblick auf verfügbare Betreuungskapazitäten aufnehmen wollen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bildungsministeriums.

Anfrage an den Landkreis

Reinbern Erben hat eine Anfrage an den Kreis gestellt und darum gebeten, zu klären, nach welchen Kriterien die Stadt Rathenow entscheiden soll, welchen Kindern ab Montag die Betreuung in einer Kita gewährt werden soll.

Reinbern Erben, Leiter des Bürgeramtes Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Eines stellt Erben auf MAZ-Nachfrage klar: „Auf jeden Fall wird dieses erweiterte Angebot nicht sofort und sicher auch nicht für alle aktuellen Betreuungsverhältnisse gewährleistet werden können“, sagt er. Für die städtischen Einrichtungen nehme die Stadtverwaltung Rathenow dazu ab dem 25. Mai schriftliche Anträge entgegen. Es reiche ein formloses Schreiben.

„Wir bitten darum, von telefonischen oder persönlichen Anfragen in den Kindertagesstätten Abstand zu nehmen“, sagt Erben. Ohnehin sei die Stadtverwaltung am Ende die Stelle, an der die Entscheidung getroffen werde.

Notfallbetreuung unverändert

Eines allerdings will der Leiter des Bürgeramtes noch einmal klarstellen. „Die Notfallbetreuung wird ohne Einschränkungen fortgeführt.“ Für Eltern, die die Berechtigung haben, ihre Kinder betreuen zu lassen, ändere sich nichts. „Die gebildeten Gruppen bleiben bestehen, auch der zeitliche Umfang der Notbetreuung bleibe unverändert.“

Auslastung von 30 Prozent

Momentan sind die städtischen Kitas zu rund 30 Prozent ausgelastet. In die Notbetreuung geschickt werden dürfen Kinder, wenn ein Elternteil in der so genannten kritischen Infrastruktur tätig ist. Auch Alleinerziehende haben – unabhängig von ihrem Beruf – einen Betreuungsanspruch.

Bei dieser Größenordnung können Erben zufolge die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Wenn allerdings die Zahl der Kinder wesentlich größer werde, kämen die meisten Kitas, was die räumlichen und personellen Kapazitäten angehe, an ihre Grenzen.

Von Markus Kniebeler