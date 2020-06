Rathenow: Kita-Umbau auf Essilor-Areal rückt näher

Rathenow

Land in Sicht für den Investor Mike Wanja: Die Chancen, dass der Umbau des ehemaligen ROW-Speisesaals auf dem Essilor-Gelände am Hasenweg bald beginnen kann, sind seit Mittwochabend erheblich gestiegen.

Auf ihrer Sitzung beschlossen die Rathenower Stadtverordneten mit deutlicher Mehrheit (17 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, fünf Enthaltungen), das gemeindliche Einvernehmen für den Umbau und die Umnutzung des Gebäudes zu einer Kindertagesstätte zu erteilen.

Vorfristiger Baubeginn wahrscheinlich

Wenn im B-Plan-Verfahren, welches derzeit noch läuft, der Punkt erreicht ist, an dem die Gemeinde nach ihrem Einvernehmen gefragt wird, soll dieses so schnell wie möglich erteilt werden. Damit bekommt der Investor die Gelegenheit zu einem vorfristigen Baubeginn.

Mike Wanja, der das Essilor-Areal vor einigen Jahren erworben hat, hofft, dass dieser Punkt in diesem Sommer erreicht wird. „Die Umbaupläne sind längst fertig, die Handwerker sitzen in den Startlöchern“, sagte er, nachdem der Beschluss gefasst worden war. Sein Ziel sei es, die Kita noch in diesem Jahr fertig zu stellen.

Jana Kutschan, Geschäftsführerin der P.E.B., von der die Kita betrieben werden wird. Quelle: Markus Kniebeler

In dem einst als Speisesaal genutzten ebenerdigen Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 700 Quadratmetern können nach dem Umbau 80 Kinder betreut werden. Betreiberin der Kita wird die P.E.B. (Pflegen, Erziehen, Bilden gUG), die in Rathenow West die Kita-Zwergenland betreibt. Geschäftsführerin Jana Kutschan hatte die Abstimmung aus dem Zuschauerraum mit Erleichterung zur Kenntnis genommen.

„Wegweisende Entscheidung“

Karsten Ziehm ( FDP) nannte den Beschluss eine wegweisende Entscheidung. Sie sei ein weiterer Schritt, die offenkundigen Defizite auf dem Feld der Kita-Betreuung in Rathenow zu beseitigen. „Die Eltern warten sehnsüchtig auf die zusätzlichen Betreuungsplätze“, sagte Ziehm. Tatsächlich war es in Rathenow wegen fehlender Kapazitäten jahrelang nicht möglich, allen Eltern mit dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz einen solchen zu gewähren.

B-Plan „Wohngebiet Falkenweg “ wird ausgelegt

In einem zweiten Beschluss stellten die Stadtverordneten die Weichen, das an die Kita angrenzende Areal in ein Wohngebiet umzuwandeln. Der entsprechende B-Plan „Wohngebiet Falkenweg“ wird nun ausgelegt. Auf einem Teil der Fläche soll eine – wenn auch erheblich eingeschränkte – gewerbliche Nutzung erlaubt sein.

Investor Mike Wanja ist auch Eigentümer des Essilor-Areals. Quelle: Markus Kniebeler

Daniel Golze, Fraktionschef der Linken, brachte Einwände gegen dieses Vorhaben vor. Durch die geplante Wohnbebauung werde die bislang mögliche gewerbliche Nutzung des Areals erheblich eingeschränkt, sagte er. Weil es in Rathenow kaum noch freie Flächen für gewerbliche Ansiedelungen gebe, könne er dieser Umwandlung nicht zustimmen.

Der Einwand von Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann, dass die Flächen nicht im Besitz der Stadt seien, und also nicht aktiv vermarktet werden könnten, konnte Golze nicht überzeugen. Er und vier weitere Stadtverordnete lehnten die Auslegung des B-Plans ab. 19 Abgeordnete stimmten zu.

Eigenheime statt Gewerbe

Wieder war es Karsten Ziehm, der sich für den B-Plan in die Bresche warf. Schon immer sei das Umfeld des Essilor-Geländes ein Wohngebiet gewesen. Und das habe sich mit der Ausweisung neuer Bauflächen entlang der Semliner Straße in den vergangenen Jahren noch vergrößert. Von daher sei es nur folgerichtig, auf dem Gelände weitere Flächen für den Bau von Eigenheimen zu erschließen.

Mangelhafte Zuwegung

Ziehm machte in diesem Zusammenhang auf ein infrastrukturelles Manko aufmerksam. Eine intensive gewerbliche Nutzung des Essilor-Areals verbiete sich schon deshalb, weil es für den dann entstehenden Verkehr keine geeignete Zuwegung gebe. Um eine solche zu ermöglichen, müsse der Falkenweg bis zur B 102 ausgebaut werden. Die dabei anfallenden Kosten werde kein gewerblicher Investor auf sich nehmen. Und die Stadt wäre erst recht überfordert, so Ziehm.

Von Markus Kniebeler