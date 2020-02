Konflikte auf der Straße vermeiden – so geht’s

Rathenow

Zwei junge Syrer treffen auf dem Märkischen Platz auf zwei Deutsche, die mit fremdenfeindlichen Parolen Stress provozieren. Was sollen die Syrer jetzt tun? Wie können sie in einer solchen Situation reagieren? Für den 23-Jährigen Muhamad-Ali ist das eine wichtige Frage.

Er und viele andere Jugendliche kennen solche Konflikte, die schnell in gewalttätigen Auseinandersetzungen enden können. Wie sie das verhindern können, haben Muhamad-Ali und zehn weitere junge Männer nun im Rahmen eines zweitägigen Theater-Workshops im Jugendhaus Oase gelernt.

Elf Syrer und Afghanen zwischen 13 und 23 Jahren nahmen daran teil. Das Angebot richtete sich natürlich auch an deutsche Jugendliche. Die sprangen aber kurzfristig oder meldeten sich krank.

Die Jugendlichen spielen Szene aus ihrem Alltag

Zugegeben, die Idee, junge Männer in den Ferien für einen Theaterworkshop zu begeistern, klingt recht unrealistisch. Dennoch ist es den Trainern Harald Weishaupt und Till Baumann gelungen, die Teilnehmer nicht nur zum Mitmachen zu bewegen. Die Jungs waren konzentriert bei der Sache und entwickelten echte Spielfreude.

Harald Weishaupt, Sozialpädagoge und Konfliktberater, gehört genau wie der Theaterpädagoge und Bildungsarbeiter Till Baumann zum Team des Projekts „Kreativ im Konflikt“. Mit Einfühlungsvermögen und ihrer direkten, offenen Art fanden sie schnell einen Draht zu den Jugendlichen.

Aufgeteilt in zwei Gruppen animierten sie die Teilnehmer, eine Szene aus ihrem Alltag nachzuspielen. Während die eine Gruppe im Publikum saß, stellten die anderen das eingangs beschriebene Aufeinandertreffen nach.

Harald Weishaupt (l.) und Till Baumann leiteten den Workshop in der Oase. Quelle: Christin Schmidt

Schnell entwickelte sich ein lautstarker Konflikt, Beschimpfungen und Bedrohungen fielen, bevor Harald Weishaupt das Stück abbrach, um das Publikum einbezog.

„Wie könnten die syrischen Jungs noch reagieren?“, wollte Weishaupt wissen. Die Ideen aus dem Publikum: Die Polizei rufen, die Pöbler ignorieren, Abstand halten oder sie überraschen, zum Beispiel mit einer Einladung zum Döner essen.

Alle Vorschläge wurden nacheinander durchgespielt und zwar mit der Person aus dem Publikum, die den jeweiligen Vorschlag eingebracht hatte. Gemeinsam beobachteten alle wie die Protagonisten reagierten, werteten anschließend die Szene aus und lernen so spielerisch neue Möglichkeiten kennen, die sie künftig im Alltag umsetzen können.

Die Methoden Forum-Theaters Forum Theater ist eine interaktive Form des Theaters, die zu Beginn der 1970er Jahre vom Brasilianer Augusto Boal entwickelt wurde. Boal wollte die Zuschauer durch seine Stücke aktivieren. Theater als Mittel des Dialogs und um die soziale Realität zu verändern. Das Forumtheater hebt die Grenze zwischen Schauspielern und Zuschauern auf. Es ist eine Art theatrale Diskussion, in der das Publikum alternative Handlungsweisen zu einer vorgespielten Szenenfolge ausprobieren kann.

„Das hat wirklich Spaß gemacht und wir haben viel gelernt. Zum Beispiel wie wichtig es ist, Augenkontakt zu suchen und ruhig miteinander zu reden“, sagt Mohamad-Ali. Auch Ute Sprenger ist begeistert von den zwei intensiven Tagen. Sie arbeitet für die AWO Betreuungsdienste gGmbH und hatte die Idee zu dem Workshop.

Das Ganze ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen AWO, Kreissportbund Havelland, Islamischem Verein, Diakonie, der Streetworkerin Kathrin Wittek und Oase mit dem Ziel sich stärker zu vernetzen und als Ansprechpartner für junge Menschen wie Mohamad-Ali da zu sein.

Islamischer Verein unterstützt Workshop

„Sie sind hin- und hergerissen zwischen der Kultur ihres Heimatlandes und dem neuen Leben in Deutschland. Sie brauchen Menschen, die sie ernst nehmen, ihnen zuhören, die für sie da sind, ihnen aber auch ihre Grenzen aufzeigen“, erklärt Sprenger. Sie ist sich sicher, dass genau das mit dem Workshop umgesetzt werden konnte.

Auch Carsten Schulz, Leiter der Oase, ist begeistert: „Ich bin erstaunt, welche Fähigkeiten sie entwickelt haben, auch weil sie hier nicht müssen, sondern dürfen.“

Auch Hassan Al Sharkawi vom Islamischen Verein in Rathenow zog ein positives Fazit: „Wir müssen diesen Jugendlichen Angebote machen und ihnen zuhören.“ Al Sharkawi nahm nicht nur am Workshop teil, er hatte zudem an beiden Tagen für die Jugendlichen in der Oase-Küche gekocht.

Von Christin Schmidt