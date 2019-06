Rathenow

Nach einer langen Zeit des Stillstands kommt nun Bewegung in die Entwicklung der Fielmann/Askania-Brache hinter dem Rathenower Rathaus.

Die beiden Eigentümer des rund 24 000 Quadratmeter großen Areals – die Optikquartier Rathenow GmbH und die Fielmann AG – haben ein gemeinsames Nutzungskonzept für das innerstädtische Grundstück entwickelt.

Einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden Grundstückseigentümer zufolge wird auf der Brache eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe entstehen. Das Konzept sieht sowohl den Abriss alter ROW-Gebäude als auch die Sanierung bestehender Bauten vor.

060-Gebäude wird abgerissen

So soll das ehemalige ROW-Gebäude 060 neben dem Rathenower Rathaus abgerissen werden. Auch der alte Schuppen und das Gebäude, in dem einst die Diskothek Lemuria angesiedelt war, sind für den Abriss vorgesehen. Ebenso der Backsteinbau, der sich mitten über das Grundstück zieht.

Auf dem frei werdenden Gelände wird der Presseerklärung zufolge eine „attraktive neue Verkaufswelt“ entstehen. So werde der Discounter Lidl seine bestehende Filiale in Rathenow-Ost durch einen modernen Neubau mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche und breiten Gängen ersetzen.

Zwei Supermärkte und ein Drogerie-Markt

Daneben soll ein großes Edeka-Center mit Bedientheken und großer Sortimentsvielfalt erbaut werden. „Auf 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche werden 40 000 Artikel angeboten“, heißt es in der Presseerklärung. Ein Café und gastronomische Angebote sind geplant.

Last but not least wird auf der Freifläche ein Drogeriemarkt errichtet. Die künftigen Kunden der drei Verkaufseinrichtungen werden sich um Parkplätze nicht balgen müssen. Dem Konzept zufolge sollen 225 Pkw-Stellplätze angelegt werden. Für Elektrofahrzeuge werden Ladesäulen errichtet.

Die Optikquartier Rathenow GmbH, welche die ehemalige Askania-Liegenschaft erworben hat, wird auf ihrem Grundstück außerdem Wohnraum schaffen.

Christian Wernicke, Geschäftsführer Optikquartier Rathenow GmbH, vor den ROW-Bauten in der Geschwister-Scholl-Straße. In diesen sollen bis zu 60 Wohnungen entstehen. Quelle: Markus Kniebeler

Die Backsteinbauten an der Geschwister-Scholl-Straße sollen nach Auskunft von Christian Wernicke, Geschäftsführer der Optikquartier Rathenow GmbH, umgebaut und modernisiert werden. Nach der Sanierung werde es in dem altehrwürdigen Gebäude 60 moderne Wohnungen und großzügige Lofts geben, so Wernicke. Im Erdgeschoss würden Räumlichkeiten zur gewerblichen Nutzung geschaffen.

Auf dem Eckgrundstück Berliner Straße/Friedrich-Engels-Straße soll ein fünfstöckiges Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden. Quelle: Markus Kniebeler

Auf dem Eckgrundstück Berliner Straße/ Friedrich-Engels-Straße wird außerdem ein fünfstöckiges Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Bis zu 20 moderne Wohnungen sind vorgesehen.

Architektonisch anspruchsvolle Gestaltung

Wernicke und Ferley versichern, dass man bei der architektonischen Gestaltung der prominenten Innenstadtlage Rechnung tragen werde.

„Alle Baumaßnahmen erfolgen in ökologischer und energiesparender Bauweise“, heißt es in der Mitteilung an die Presse. „Die Außenfassaden der Supermärkte werden geprägt durch hohe Glasfronten und Holz, für alle Dächer ist eine nachhaltige Begrünung vorgesehen.“

Pläne werden Stadtverordneten vorgestellt

Die Bauanträge sollen noch in diesem Jahr eingereicht werden. Zuvor wollen die Projektbeteiligten ihr Vorhaben den Stadtverordneten vorstellen. Nach heutiger Einschätzung sei eine Umsetzung des Projekts bis 2022 realistisch, heißt es.

Von Markus Kniebeler