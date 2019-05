Rathenow

Wenn man eine Hitliste der Aufregerthemen in der Stadt Rathenow aufstellen müsste, dann würden die Kreisverkehre ganz vorne dabei sein.

Seit dem Umbau der 2014 wieder frei gegebenen Berliner Straße, bei dem drei hintereinander liegende Kreuzungen zu Kreisverkehren umgewandelt wurden, gibt es kaum eine Woche ohne Beschwerden über den Verkehr in den Kreiseln. Oder besser: Über das (Fehl)Verhalten von Verkehrsteilnehmern in den Kreiseln.

Lebhafte Debatte

In der jüngsten Sitzung des Rathenower Bauausschusses kam es erneut zu einer lebhaften Debatte. Auslöser war die nicht zum ersten Male erteilte Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus, dass es nicht zulässig sei, Hinweisschilder an den Überwegen zu installieren, auf denen Radfahrer zum Absteigen aufgefordert werden. Einen entsprechenden Antrag der Stadt habe die Straßenverkehrsbehörde abgelehnt.

Der Abgeordnete Karsten Ziehm ( FDP), seines Zeichens Chef der Rathenower Straßenmeisterei, bestätigte dies. „Eine solche Beschilderung ist rechtlich nicht erlaubt“, sagte er.

„Nicht hinnehmbare Situation“

Die Ausschussmitglieder mussten diese Tatsache akzeptieren, glücklich waren sie darüber nicht. „Es ist eine nicht hinnehmbare Situation“, sagte Jörg Rakow ( CDU). Jeden Tag komme es zu gefährlichen Begegnungen in den Kreiseln. „Wollen wir so lange warten, bis das erste Todesopfer zu beklagen ist?“, fragte er in die Runde.

Natürlich bejahte niemand diese rhetorische Frage. Einig waren sich die Abgeordneten auch über die Ursache des Problems. „Die Gefahr in den Kreisverkehren hat einzig und allein mit dem Fehlverhalten von Auto- und Radfahrern zu tun“, stellte Ziehm fest.

Täglich sei zu beobachten, wie Autofahrer die gepflasterten Innenbereiche überfahren, Radler im Kreisel überholen und die Begrenzungslinien ignorieren. All dies sei nicht zulässig und führe zu gefahrvollen Situationen. Das Verhalten vieler Radfahrer sei nicht besser. Diese drängeln sich an stehenden Autos vorbei, brettern ohne Vorwarnung über Zebrastreifen und bringen so sich und andere in Gefahr.

Vergehen müssen gleich geahndet werden

Wenn man dieses Fehlverhalten nicht ahnde, werde sich an der Situation nichts ändern, sagte der Abgeordnete Jürgen Albrecht. Er fordere deshalb den Bürgermeister auf, sich an die Polizeidirektion West zu wenden und regelmäßige Verkehrskontrollen zu beantragen. „Nur wenn Verkehrssünder gleich ertappt und zur Rechenschaft gezogen werden, kann sich etwas ändern“, sagte er.

Dem stimmten die Kollegen im Ausschuss zu. In einem gemeinsamen Antrag forderten sie Ronald Seeger auf, die Kontrollen bei der Polizei zu beantragen.

Umbau des Hauptkreisels geplant

Ob es möglich ist, das Problem mit baulichen Veränderungen zu lösen, wird sich bald zeigen. Im kommenden Jahr wird der Landesbetrieb Straßenwesen den inneren Radius des Kreisverkehrs an der ehemaligen Hauptkreuzung durch Umbau so hoch legen, dass er nicht mehr überfahren werden kann. Dadurch würde die Unart, die Kurven zu schneiden, unterbunden.

„Wir werden uns das genau ansehen“, sagte Matthias Remus. Wenn diese Maßnahme dazu beitrage, den Verkehr zu entschärfen, werde man die beiden städtischen Kreisel an der Külzstraße und der Mittelstraße möglicherweise ebenfalls umbauen.

Von Markus Kniebeler