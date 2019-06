Rathenow

Der Frust war bei einigen Rathenowern groß, als bekannt wurde, dass die Haltestelle am städtischen Friedhof nicht mehr mit dem Bus der Stadtlinie angefahren wird. „Viele ältere Menschen sind auf den Bus angewiesen, um zu den Gräbern ihrer Angehörigen zu kommen“, kritisierte Heidemarie Fricke kurz nach der Fahrplanumstellung Anfang April.

Was sie und vermutlich viele andere noch nicht wissen: Die Stadt hat das Problem erkannt und inzwischen einen kostenlosen Shuttle eingerichtet. Wie das Unternehmen Taxi-Meier und die Stadtverwaltung nun in einer Pressekonferenz bekannt gaben, bringt bereits seit Wochen zweimal täglich ein Taxi Fahrgäste vom Parkplatz an der Brandenburger Straße / Ecke Friedhofsweg bis hoch zum Friedhofseingang und wieder zurück.

Ausschlaggebend dafür waren die Änderungen im Linienverkehr in Rathenow. Die Stadtlinie ist seit April in eine Nord- und Südlinie aufgeteilt. Beide werden aufgrund der recht starken Auslastung von einem großen Bus bedient. Damit ist es nicht mehr möglich, die schmale Straße zum Friedhof hoch zu fahren. Zudem ist die Wendeschleife an der Haltestelle zu klein. Bereits mit dem Kleinbus gab es dort Probleme.

Von der Haltestelle bis zum Friedhofseingang sind es nur wenige Meter. Quelle: Christin Schmidt

Elf Jahre lang fuhr Taxi-Meier im Auftrag der Havelbus Verkehrsgesellschaft mit einem 20-Sitzer Bus die Haltestelle am Friedhof an. „Selbst mit unseren Kleinbussen war es sehr schwierig dort oben zu wenden. Wir mussten zum Teil rückwärts fahren, was im öffentlichen Personennahverkehr verboten ist. Diese Situation ist einfach nicht mehr tragbar“, betont Geschäftsführer Fred Meier.

Im Auftrag der Stadt hat das Unternehmen nun einen Testlauf mit einem Achtsitzer-Taxi durchgeführt. Von Montag bis Freitag fährt das Taxi angepasst an den Fahrplan der Stadtlinie Süd um 8.52 Uhr und um 10.52 Uhr vom Parkplatz an der Brandenburger Straße hoch zum Friedhof. Zurück geht es um 10.05 Uhr und um 12.05 Uhr. Mit dem Shuttle können die Fahrer nun wie jeder andere PKW auch am Friedhof wenden.

„Das Ganze ist eine Leistung der Stadt, die nichts mit dem Angebot von Havelbus zu tun hat. Die Stadt bezahlt diesen Service selbst“, betont Stadtplaner Jens Hubald. Geprüft wird noch, ob künftig eine Abfahrtzeit an die Stadtlinie Nord angepasst werden kann.

Stadt will Wendehammer bauen

„Parallel dazu versuchen wir das Problem mit dem Wenden zu lösen. Dazu haben wir Kontakt mit den Grundstückseigentümern aufgenommen. Wir wollen an Flächen kommen, um dort einen Wendehammer einzubauen. Der wird allerdings auch nicht für Großbusse geeignet sein“, stellt Jens Hubald klar.

Dafür sei der Bedarf auch gar nicht da, so Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). Den Bus und auch den neuen Shuttle würden maximal drei Personen pro Fahrt nutzen. Meist sind es weniger, so Meier.

Der Fahrplan für das Taxi zum Städtischen Friedhof: Zum Friedhof –Montag bis Freitag um 8.52 Uhr und um 10.52 Uhr vom Parkplatz an der Brandenburger Straße. Vom Friedhof zurück: Um 10.05 Uhr und um 12.05 Uhr.

Von Christin Schmidt