Rathenow

Als Polizeibeamte am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Clara-Zetkin-Straße in Rathenow einen Pkw Ford stoppten, kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Test schlug positiv auf Amphetamine an.

Beim Durchsuchen des Mannes fanden die Beamten außerdem verdächtige Substanzen, bei denen es sich um Betäubungsmitteln handeln könnte. Der 35-jährige Fahrer musste zur Blutprobe und sein Auto stehen lassen.

Von MAZ