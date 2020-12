Rathenow: Krippenausstellung sehr gut besucht

Rathenow

„Himmel und Menschen“ sind am 1. Advent zur Sankt-Marien-Andreas-Kirche gekommen, um sich die neue Weihnachtskrippenausstellung anzusehen. Das berichtet Heinz-Walter Knackmuß, der Vorsitzende des Förderkreises zum Wiederaufbau der Kirche, der die Krippen gesammelt hat, um alljährlich im Chorraum der Kirche zu zeigen.

Natürlich hätten die Organisatoren wegen des großen Andrangs genau auf die erforderlichen Abstände geachtet, teilt Knackmuß mit. Es hätten sich immer nur wenige Gäste zur gleichen Zeit in der Kirche aufgehalten.

Mit Andacht eröffnet

Traditionell am Samstag vor dem 1. Advent war die Ausstellung mit einer Andacht von Pfarrer Andreas Buchholz eröffnet worden. Sogar ein Kamerateam des RBB war gekommen, um noch am gleichen Abend im Fernsehen über die Krippenausstellung in Rathenow zu berichten. Auch das dürfte zum großen Interesse der Bevölkerung beigetragen haben.

Heinz-Walter Knackmuß berichtet von vier aufmerksamen Besuchern, die am Sonntag aus Nauen gekommen waren, um sich von ihm die Sammlung seiner diesmal 84 ausgestellten Weihnachtskrippen zeigen zu lassen. Sie hatten sich bei ihm extra vorher angemeldet.

Auftakt war 1998

Er habe ihnen davon erzählt, wie er erstmals im Jahr 1998 von einer Weihnachtskrippenausstellung in Passau hörte und danach die Idee hatte, auch in Rathenow so eine Ausstellung zu zeigen. Mit diesem Ziel habe er bald danach in Marienbad in Tschechien seine erste kleine Weihnachtskrippe gekauft. Noch im gleichen Jahr habe er das erste Mal in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche eine Krippenausstellung aufgebaut. Mit sieben Weihnachtskrippen habe er damals angefangen.

Als es während des Wiederaufbaus mehrmals Bauphasen in der Kirche gab, berichtet Heinz-Walter Knackmuß, habe er seine Krippenausstellung einmal in die Mittelbrandenburgische Sparkasse und einmal in die Altstädtische Apotheke verlagert.

Heinz-Walter Knackmuß in der Kirche. Quelle: Bernd Geske

Durch seine Reisen und durch Geschenke von Freunden wuchs die Krippenausstellung von Jahr zu Jahr. Er besitzt heute Stücke aus Deutschland, Tschechien, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, den Niederlanden, Irland, Kanada, Kenia, Ägypten, Israel, Peru, Mexico, Guatemala, China und Nepal.

Seine bislang letzte Weihnachtskrippe habe er 2020 als Geschenk von den Rathenower Strickfrauen bekommen, berichtet Knackmuß. Sehr kunstfertig gestrickt hätten sie drei wunderbare Könige, einen Engel mit Heiligenschein, Maria, Josef und das Jesuskind.

Eine der Krippen, die in der Kirche gezeigt werden. Quelle: Heinz-Walter Knackmuß

Fast zu jeder von seinen Krippen kann er eine Geschichte erzählen über ihre Herkunft und wie sie in seine Sammlung gekommen ist. Eine von diesen sei durch bis heute unbekannte Leute einfach vor die Kirchentür gestellt worden mit einem Zettel dran, auf dem „Für Dr. Knackmuß“ stand. Die meisten Weihnachtskrippen habe Toes Pluijter-Hamminga aus den Niederlanden in seine Sammlung eingebracht.

Eröffnet wird die Krippenausstellung immer am Sonnabend vor dem 1. Advent. Präsentiert werde sie immer fast bis zum Ende der Epiphaniaszeit nach dem Dreikönigsfest am 6. Januar, wenn am Achermittwoch die Fastenzeit beginnt.

Von Bernd Geske