Rathenow: Kulturzentrum ändert Pläne wieder um

Das Kulturzentrum ändert seine Veranstaltungspläne wegen der erneut verlängerten Corona-Maßnahmen ein weiteres Mal um. „Manche Häuser haben schon beschlossen, komplett bis Ostern zu schließen“, sagt Geschäftsführerin Bettina Götze und betont: „Das machen wir aber nicht, wir wollen so bald wie möglich wieder Veranstaltungen im Kulturzentrum anbieten.“

Weil der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert worden ist, steht nun endgültig fest, dass der erste Termin des neuen Jahres für die beliebte Reihe „Klassik populär“ am 6. Februar abzusagen ist. Freunde der Reihe werden sich erinnern, dass am 31. Oktober noch das letzte Konzert von 2020 im Blauen Saal stattgefunden hat. Ein Streichquartett vom Brandenburgischen Kammerorchester Eberswalde hatte eine „kleine Serenade“ gespielt, 84 Zuhörer waren begeistert – dann folgte am 2. November der Lockdown.

Aufgehängt, nicht gesehen

Im Kulturzentrum aufgehängt worden waren in jenen Tagen auch noch die Bilder für die Weihnachtsausstellung, die am 26. November eröffnet werden sollte. Wegen der dann erstmals verlängerten Corona-Maßnahmen konnte sie aber kein einziger Besucher betrachten. Am nächsten Montag werden sie nun wieder abgenommen.

Eigentlich hätte am 28. Januar die Ausstellung „KunstGenuss“ mit Bildern von Monika Taterra eröffnet werden sollen. Es sollte ein kleiner Einblick in die asiatische Kalligraphie und Tuschmalerei gegeben werden. Diese Ausstellung wird nun wegen Corona auf den Eröffnungstermin der nächsten Ausstellung verschoben. Das würde am 25. März sein.

Das Krimidinner im September durfte stattfinden. Quelle: Uwe Hoffmann

Das Krimidinner zum Jahresbeginn hat indes immer noch Chancen, dass es wirklich stattfinden kann. Die Premiere des neuen Stückes vom Theater Lichtblick, „Mord an Bord“, hatte am 25. und 26. September des letzten Jahres tatsächlich nicht ausfallen müssen, weil das in einer Phase ohne Lockdown war. Es durfte auch ein Dinner dazu serviert werden. Und um größere Abstände zwischen Gästen und Akteuren zu schaffen, wurde das Stück erstmals im Foyer des Kulturzentrums gespielt.

Traditionell gibt es stets im neuen Jahr nach der Premiere ein zweites Krimidinner-Wochenende. Es ist nach wie vor geplant für den 26. und 27. Februar. „Es ist möglich, hier alles relativ kurzfristig zu organisieren oder abzusagen“, erklärt Bettina Götze. „Es würde sich doch gut machen, wenn das unsere erste Veranstaltung nach dem Lockdown sein könnte.“

Konzert am 7. März

Für den 7. März stehen weiterhin „Die vier Jahreszeiten“ mit dem Brandenburgischen Kammerorchester Eberswalde im Plan. Ob wie geplant im Blauen Saal dazu Kaffee und Kuchen serviert werden dürfte, ist noch nicht klar. Wird das nicht gestattet, aber das Kulturzentrum darf öffnen, wird im Theatersaal gespielt, wo größere Abstände möglich sind.

Allgemein war bedauert worden, dass wegen des Lockdowns am 3. Januar das beliebte Neujahrskonzert mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode nicht stattfinden durfte. Das Kulturzentrum hat nunmehr die neue Lösung vereinbart, dass das Orchester am Pfingstwochenende im Optikpark spielen soll. Termin ist der Sonntag, der 23. Mai. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Corona-Maßnahmen bis dahin gelockert werden können.

