Rathenow: Kulturzentrum hat neue Termine festgelegt

Rathenow

Einmal verschoben, zweimal verschoben. Die schrittweise Verlängerung von Corona-Einschränkungen zieht es nach sich, dass bereits vertraglich festgelegte Termine wieder abgesagt werden müssen. Nach dem neusten Stand sollen die Maßnahmen bis 10. Januar gelten.

Das Kulturzentrum in Rathenow, das seit Anfang November wegen Corona erneut geschlossen ist, hat wiederholt Veranstaltungen verlegen müssen. Wie es jetzt mitgeteilt hat, sind wieder eine Reihe von neuen Termin für Veranstaltungen festgelegt worden.

Anzeige

Karten bleiben gültig

Das Geburtstagsfest „40 Jahre Traumzauberbaum“ ist schon zum zweiten Mal verschoben worden und soll jetzt am 20. Februar 2021 stattfinden. Weil die Nachfrage groß war und die Menge des Publikums nicht so groß werden soll, wird es an dem Tag zwei Vorstellungen geben – um 10 und um 15 Uhr. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig für die jeweilige Uhrzeit.

Schon einmal wegen Corona verlegt worden war auch das Konzert der Folk-Band „Nobody Knows“. Die Veranstaltung, die bereits ausverkauft ist, soll nun am 20. März 2021 im Kulturzentrum über die Bühne gehen. Erworbene Tickets bleiben gültig.

Sorben am 13. März

Das Klavierkonzert mit Ronny Kaufhold, das das Kulturzentrum kurzfristig für November neu ins Programm genommen hatte, wird auf den 21. Februar 2021 verlegt. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Sorbische Hochzeitsperlen-Folkloregala soll nun am 13. März um 17 Uhr im Theatersaal über die Bühne gehen.

Neujahrskonzerte nicht am 3. Januar

Nachdem eine weitere Verlängerung des Corona-Lockdowns verkündet wurde, ist auch klar, dass die beiden Neujahrskonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode am 3. Januar im Kulturzentrum nicht stattfinden können. Was damit wird, ist noch nicht entschieden.

Das Kulturzentrum ist geschlossen. Bestellungen von Artikeln aus dem Museumsshop und Ticketanfragen können aber unter Telefon 03385/ 51 90 51 von Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr vorgenommen werden. Zwischen 23. Dezember und 3. Januar ist aber niemand erreichbar.

Von MAZ