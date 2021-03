Rathenow: Kulturzentrum legt neue Termine fest

Rathenow

Noch immer gibt es in den Festlegungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine klare Aussage, wann wieder kulturelle Veranstaltungen stattfinden dürfen. Das Kulturzentrum in Rathenow lässt trotzdem nicht nach in seinem Bestreben, möglichst bald nach dem Lockdown wieder Angebote machen zu können. Es hat jetzt eine Reihe von neu festgelegten Terminen mitgeteilt.

So ist der Konzertnachmittag mit dem Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde, der am 7. März stattfinden sollte, auf den 25. April verschoben worden. Die Veranstaltung soll im Blauen Saal stattfinden. Um 14 Uhr geht es los mit einer Kaffee- und Kuchentafel, die nicht im Ticketpreis enthalten ist. Um 15 Uhr soll dann das Konzert beginnen. Es steht unter dem Motto „Die vier Jahreszeiten“. Das Salonorchester unter der Leitung von Urs-Michael Theus unternimmt einen Streifzug durch die Musikstücke zu diesem Thema. Als Solistin soll Julie Wyma mit dabei sein.

Für Senioren am 29. September

Der für den 17. März geplante gemütlich-musikalische Seniorennachmittag ist nun auf den 29. September verlegt worden. Squeezebox-Teddy sorgt für die Musik. Kaffee und Kuchen sollen dazu gereicht werden.

Noch einmal verschoben werden muss das Konzert der Band „Nobody Knows“, das in einer früheren Runde schon auf den 20. März verlegt worden war. Die spielfreudigen Herren blicken auf 15 Jahre Bandgeschichte und mehr als 40 Alben zurück. Ihr Konzert ist jetzt für den 5. November vorgesehen. Mit Gitarre, Banjo, Geigen, Mandoline, Kontrabass und Schlagzeug wollen sie das Publikum von den Stühlen reißen.

Karten bleiben gültig

Wie gewohnt gelte es, dass die bereits erworbenen Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten, teilt Sylvia Wetzel vom Kulturzentrum dazu mit. Tickets für verlegte Veranstaltungen würden aber auch zurück genommen.

Die tanzfreudigen Leute werden sich auch weiter gedulden müssen. Der Abend im Blauen Saal des Kulturzentrums unter dem Motto „100% Tanzmusik“ wird vom 12. Juni auf den 20. November verschoben. Ein kurzer Tanzkurs zu Beginn des Abends soll die möglicherweise etwas aus der Übung geratenen Gäste einstimmen und beim Finden der richtigen Schritte unterstützen. Dann legt ein DJ einen Mix aus Stric Tempo Ballroom Musik und aktuellen Charterfolgen auf. Zu jedem Song soll ein Standard- oder Lateintanz passen.

„Kunst Genuss“ wird aufgebaut

Grundsätzlich dürfen jetzt auch verschiedene kulturelle Einrichtungen wieder aufmachen, wenn sie bestimmte Auflagen einhalten. Das eröffnet dem Kulturzentrum die Möglichkeit, das Optikindustriemuseum und die Galerie wieder zu öffnen. Einen konkreten Termin dafür möchte Bettina Götze, die Geschäftsführerin des Kulturzentrums, jetzt noch nicht nennen. Dazu seinen noch einige organisatorische Fragen zu klären.

Entschieden ist jetzt aber schon, dass am 22. März die Ausstellung „Kunst Genuss“ von Monika Taterra aufgebaut wird, die einen Einblick in die asiatische Kalligraphie und Tuschmalerei geben soll. Die Öffnung des Kulturzentrums wäre demnach frühestens am 23. März.

Von Bernd Geske