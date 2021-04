Das Kulturzentrum Rathenow muss wegen der Corona-Maßnahmen erneut Veranstaltungen absagen. Das Konzert am Pfingstsonntag bleibt aber bislang weiter im Plan und im September soll es einen Höhepunkt geben.

Das Glenn Miller Orchestra unter der Leitung von Will Salden will am 16. September im Kulturzentrum gastieren. Quelle: Danilo D’Auria