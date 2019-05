Rathenow

Eine Kirche, die sich den Bedingungen ihrer Zeit nicht anpasst, bleibt leer. Eine Kirche, die ihre Geschichte vergisst, wird zur Ruine.

Eine Kirche, die sich der Gegenwart stellt und die Vergangenheit als Teil dieser Gegenwart einbezieht, hat die Chance, die Landmarke einer Region zu werden.

Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow hat dafür das Potenzial, sind sich die Mitglieder des Förderkreises zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche, sicher.

Kunstwerke aus dem Blick einer Historikerin

Um dieses Potenzial zu nutzen lädt der Förderkreis zu drei Begegnungen mit den Kunstwerken des Gotteshauses direkt vor Ort mit einer anschließenden Gesprächsrunde ein. Das erste Kunstwerk, der Marienaltar, stellt die Geschichtsprofessorin Gudrun Gleba am Samstag, dem 25. Mai vor. Der Vortrag beginnt um 16 Uhr im Chorraum der Kirche.

„Helferinnen in der Not“ hat Gudrun Gleba ihren Vortrag genannt. Als Historikerin hat sie natürlich einen anderen Zugang als ein Theologe zu diesem mittelalterlichen Altar in Rathenow aus dem 14. Jahrhundert. Darauf weist auch der Untertitel „Kunst(hand)werk und Glaubenshilfe“ hin.

Gudrun Gleba ist Mitglied im Förderkreis und engagiert sich in vielfältiger Weise für den Wiederaufbau des Gotteshauses. Durch ihr wissenschaftliches Herangehen an die Kunstwerke schafft sie neue Perspektiven in der Sicht der Dinge, die immer mit einer Vertiefung des Wissens über die Kunstschätze einhergehen.

Drei Vorträge bis September

Am 27. Juli wird sie einen zweiten Vortrag zur ältesten Stadtansicht von Rathenow auf dem Epitaph, der Totengedenktafel, für den Stadtschreiber Nesen halten. Am 28. September folgt ein Vortrag zum Tafelbild „Christus vor dem Hohen Rat.“ Dazu wird es jeweils auch aktuelle Informationen geben.

Wer sich schon vorher einen Eindruck von der Redekunst der Geschichtsprofessorin machen will, kann sich auf YouTube ihren Vortrag zur Geschichte der Weihnachtskrippen anhören.

Die Vorträge sind kostenlos, alle Interessierten sind dazu eingeladen. Der Förderkreis fördert sich über Spenden zum Wiederaufbau der Kirche.

Von Heinz-Walter Knackmuß