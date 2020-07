Rathenow

Mit einem ungewöhnlichen Stand sind Grit Sujata und Hassan Jörg Richter am Samstag, 8. August, ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Märkischen Platz in Rathenow zu Gast. Das Künstler-Duo lädt ein zum Erzählen in ihrer Geschichten-Galerie.

Mitmachen kann jeder und so Teil eines Projekts werden. Denn Sujata und Richter sind auf der Suche nach Geschichten aus der Region, die von früher und heute erzählen. Das Projekt läuft zweigleisig. Als bekannter Foto-Künstler widmet sich Hassan Jörg Richter verfallenen und verfallenden Orten und hält so Geschichte fest. Die Orte auf den Bildern sind mit der Morgen- oder Abendsonne lichtdurchflutet und erzählen in ihrem Verfall von Menschen, die einstmals diese Plätze mit Leben erfüllten.

Eigene Geschichten erzählen

Von ihren Gewohnheiten und Bräuchen, von Freude, Leid, und Geschichten, die den Orten vor ihrem Verfall ihre Prägung gaben. Und genau diese Prägungen spiegeln sich in dem Verfall noch immer wieder und werden mit dem magischen Glanz längst vergangener Zeiten erfüllt.

Bilder, Menschen und ihre Geschichten sind das Thema dieses Projektes. Die Geschichten-Galerie ist ein nicht ganz gewöhnlicher Stand auf dem Wochenmarkt, der dazu einlädt, innezuhalten, Bilder anzuschauen und ins Gespräch zu kommen - und eigene Geschichten zu erzählen.

Interviews für Kunst-Projekt

Denn Geschichten sind der Schatz, der sich an verfallenden Orten erahnen lässt. Grit Sujata und Hassan Jörg Richter machen sie erlebbar, mit einer Audioaufnahme und einem Porträtfoto des Erzählenden. Interessierte sind eingeladen, einfach einmal unverbindlich vorbeizuschauen und durch die Bilder eigene Erinnerungen und Geschichten aus der Vergangenheit beizusteueren.

Mit den Interviews auf dem Wochenmarkt möchten die beiden Projektgestalter der Vergangenheit nachspüren und ein Porträt der Gegenwart erstellen.

Balanciert wird dabei auf einer Linie, die Erinnerungen teilen kann: denn – war früher alles besser oder reden wir uns alles schön? Ziel ist das Erstellen einer Vintage-Struktur, die Altes mit Neuem verbinden soll, ein Versprechen auf eine neue Ordnung mit neuen Werten. Dabei verklärt sie die Vergangenheit. Die Vergangenheit wird romantisch.

