Rathenow

Auf der Baustelle am Körcenter in Rathenow ist am Mittwoch festgestellt worden, dass Kupferkabel gestohlen wurden. Bislang unbekannte Täter hatten bereits verlegte Kabel abgetrennt und mitgenommen. Ein Stromzähler ist ebenfalls gestohlen worden. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Von MAZ