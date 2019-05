Rathenow

Die Umrüstung der Rathenower Straßenlaternen auf stromsparende LED-Technik ist eine Erfolgsgeschichte.

Nach Auskunft von Günter Rall, dem Geschäftsführer der Rathenower Wärmeversorgung GmbH, die sich im Auftrag der Stadt um die Straßenbeleuchtung kümmert, waren bis zum 31. Dezember 1333 Straßenlaternen im Stadtgebiet umgerüstet.

Dadurch seien seit dem Start vor vier Jahren fast 650000 Kilowattstunden Energie gespart worden. Die Stadt hat in diesem Zeitraum 165000 Euro weniger an Stromkosten aufbringen müssen.

360 Tonnen Kohlendioxid gespart

Nicht nur die Einsparung von Geld macht die Umrüstung zu einem Vorzeigeprojekt. Auch in Sachen Umweltschutz fällt die Bilanz ausgesprochen positiv aus. So wurden seit November 2014, als die ersten Natriumdampfleuchten durch LED-Leuchten ersetzt wurden, rund 360 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Weil die Sache so gut funktioniert, wird die Umrüstung kontinuierlich vorangetrieben. Rund 50000 Euro stellt die Stadt pro Jahr dafür bereit. In manchen Fällen werden nur die Leuchten ausgetauscht. Bei alten Laternen wird – wenn nötig – der gesamte Mast erneuert.

422 Laternen in diesem Jahr

In diesem Jahr steht die Umrüstung von 422 Laternen auf der Liste der Wärmeversorgung. Die Mitarbeiter Dirk Lunow und Karsten Trischler sind seit einigen Wochen im Stadtgebiet unterwegs, um die neuen Leuchten zu montieren.

In der vergangenen Woche etwa wurden 16 Laternen in der Bammer Landstraße umgerüstet. Und weil die alten Betonmasten marode waren, wurden, wie oben erwähnt, nicht nur die Leuchten, sondern auch die Masten ausgetauscht.

In der Bammer Landstraße wurden die kompletten Laternen inklusive Mast erneuert. Quelle: Markus Kniebeler

Die Umrüstungsorte verteilen sich quer übers ganze Stadtgebiet. In der Berliner Straße gibt es in diesem Jahr 106 neue Leuchten und am Dunckerplatz werden 34 Köpfe umgerüstet. Das Zwei-Mann-Team der Wärmeversorgung wird außerdem in der Verladestraße, in der Milower Landstraße, in der Baustraße und anderswo unterwegs sein.

Ende des Jahres ist die Hälfte geschafft

Läuft alles wie geplant, wird Ende dieses Jahres rund die Hälfte der 3700 Straßenlaternen mit der stromsparenden LED-Technik ausgestattet sein. In den fünf Rathenower Ortsteilen ist die Umrüstung übrigens bereits abgeschlossen. In diesem und den kommenden Jahren konzentrieren sich die Arbeiten auf die Innenstadt.

Natürlich dauert es eine Weile, bis die Investitionskosten durch die Energieeinsparung ausgeglichen sind. „Derzeit beträgt die durchschnittliche Amortisationszeit 4,9 Jahre“, sagt Rall. Anders ausgedrückt: Nach 4,9 Jahren sind die durch die Umrüstung verursachten Mehrkosten durch den geringeren Energieverbrauch ausgeglichen.

Der Wartungsaufwand bei den LED-Leuchten ist sehr gering. Quelle: Markus Kniebeler

Sehr positiv fällt auch die Bewertung der Zuverlässigkeit aus. „Seit Beginn der Umrüstung sind so gut wie keine Reparaturen angefallen“, so Rall. Der Wartungsaufwand bewege sich auf einem erfreulich niedrigen Niveau.

Abgeschlossen werden soll die Umrüstung im Jahr 2022. Wenn alle 3700 Laternen mit LED-Leuchten bestückt sind, werden sich die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung um rund 250000 Euro pro Jahr verringern.

Von Markus Kniebeler