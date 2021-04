Rathenow: Landesinnung der Augenoptiker treibt Erweiterungsbau voran

Rathenow

Das Interesse an der Aus- und Weiterbildung im Fachgebiet Augenoptik ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Deshalb errichtet die Landesinnung an ihrem Bildungszentrum im Rathenower Gewerbegebiet Grünauer Fenn jetzt einen Erweiterungsbau. Die erste Phase der Arbeiten läuft auf vollen Touren. Am Freitag sind die Platten für die Zwischendecke auf die Mauern des Erdgeschosses montiert worden. Nun geht es weiter mit der zweiten Etage.

„Die Bauarbeiten kommen gut voran“, sagt Landesinnungsmeister Gunther Schmidt. Der Baubeginn sei Anfang Januar gewesen. Zuerst seien die Streifenfundamente und die Bodenplatte gegossen worden. Es gehe mit großen Schritten vorwärts. Er gehe davon aus, dass Ende Mai die zweite Geschossdecke geschlossen werde kann.

Erweiterungsbau fast so groß wie Bestandsbau

Wie Gunther Schmidt sagt, wird der Erweiterungsbau fast genauso groß wie der Bestandsbau aus dem Jahr 1998. Die Baukosten allein liegen bei 1,2 Millionen Euro. Die Ausstattung mit Möbeln, sieben Smart-Boards und dem System zur Vernetzung werde noch einmal bei rund einer Million Euro liegen.

In Vorbereitung des Erweiterungsbaus hatte die Landesinnung in den letzten zwei Jahren außerdem bereits moderne Geräte gekauft, deren Preis sich auf rund 700.000 Euro summiert. Diese Geräte sind schon da, sie stehen aber im Bestandsbau noch dicht bei dicht.

Ausschreibungen für Innenausstattung

Gegenwärtig werden gerade die Ausschreibungen für die Innenausstattung gemacht. Dabei sind die Bereiche Digitalisierung und Vernetzung große Themen, erklärt Gunther Schmidt. Die Landesinnung habe vom Unternehmen Carl Zeiss neue Software bekommen, mit der alle modernen Geräte im Bildungszentrum mit einer Datenbank verbunden werden können. Das werde es künftig allen Dozenten in jedem Raum ermöglichen, die vorhandenen Daten auf dem Smart-Board anzuzeigen. Das sei eine deutliche Erleichterung der Arbeit und es lasse sich viel besser zeigen, wie die Zusammenhänge sind.

„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, viele Aufträge an einheimische Firmen zu vergeben“, sagt Gunther Schmidt. Er gehe davon aus, dass es gelinge, mit dem Erweiterungsbau bis zum Ende des Jahres fertig zu sein.