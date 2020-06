Rathenow

Als die MAZ ihre Leser vor einigen Jahren nach den schlimmsten Schmuddelecken im Stadtgebiet befragte, da landete ein Gelände in der nördlichen Innenstadt in der Spitzengruppe. Die Rede ist von dem Eckgrundstück Perleberger/ Potsdamer Straße. Alte Rathenower wissen, dass in dem Gebäude einst die männlichen Lehrlinge der Rathenower Optischen Werke (ROW) untergebracht waren.

Schandfleck in der nördlichen Innenstadt

Das Lehrlingswohnheim ist längst zur Ruine verkommen. Die Fensterhöhlen geben den Blick in die verwaisten Zimmer frei, der Putz bröckelt, auf den Freiflächen wuchert Unkraut. Immer wieder haben sich Menschen über den heruntergekommenen Zustand der Liegenschaft beschwert.

Diese Klagen werden bald ein Ende haben. Die Mitglieder des Rathenower Bauausschusses erteilten in ihrer Sitzung am Dienstagabend dem Plan, auf dem Grundstück ein Mehrfamilienhaus zu errichten, das gemeindliche Einvernehmen.

Abriss und Neubau

Eigentümer des Grundstücks ist die O&F Bauunternehmen GmbH. Geschäftsführer Hans-Ulrich Opitz erklärte auf MAZ-Anfrage, seine Firma habe das Grundstück vor einiger Zeit in einem Bieterverfahren erworben und beabsichtige, auf dem Areal einen Neubau zu errichten.

Enstehen soll ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit zwölf Drei-Zimmer-Wohnungen. Die kleinste dieser Wohnungen wird gut 75 Quadratmeter groß sein, die übrigen haben eine Wohnfläche von je 85 Quadratmetern.

Alle Wohnungen barrierefrei

Alle Wohnungen werden Opitz zufolge barrierefrei und über einen Aufzug erreichbar sein. Jede Wohnung wird mit einem Balkon ausgestattet. Auf dem Außengelände ist genügend Platz vorhanden, um Pkw-Stellplätze für die Mieter und Grünflächen anzulegen.

Läuft mit den Genehmigungen alles nach Plan, soll noch im dritten Quartal dieses Jahres mit dem Abriss des alten Wohnheims begonnen werden. Der Neubau soll im Verlauf des kommenden Jahres fertiggestellt werden.

Aufwertung eines Stadtquartiers

Die Gegend, in der das Haus errichtet wird, zählte bis Anfang der 2000er Jahre zu den vernachlässigten Rathenower Stadtgebieten. Doch spätestens seit im Jahr 2006 die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow mit umfangreichen Abriss- und Aufwertungsmaßnahmen in der nördlichen Innenstadt begann, hat sich das Bild gewandelt.

Zuerst wurden Blöcke in dem Karree zwischen der Kleinen Hagenstraße und der Potsdamer Straße abgerissen, um einen attraktiven Stadtplatz anzulegen. Später folgte dann die Modernisierung von Wohnblocks in der Potsdamer Straße und der Havelberger Straße. Mittlerweile zählt die Gegend um den Stadtplatz zu den beliebtesten Wohngebieten Rathenows.

Hoffnung auf das Brauerei-Projekt

Und wenn die Ruine des alten Lehrlingswohnheims abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt ist, wird sich die Attraktivität des Quartiers noch erhöhen. Allein die alte Brauerei könnte dann noch den Unmut ordnungsliebender Stadtbewohner auf sich ziehen. Aber bekanntlich laufen auch dort Pläne, das denkmalgeschützte Ensemble wieder zu beleben.

Von Markus Kniebeler