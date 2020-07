Rathenow

Oliver Menzel, Leiter der Hauptgeschäftsstelle der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Rathenow, ist tot. Der Leichnam des 42-Jährigen wurde am Mittwoch in einem Wald in der Nähe seines Wohnortes Spaatz gefunden. „Wir sind alle zutiefst erschüttert“, sagte Robert Heiduck, Pressesprecher der MBS am Donnerstag. Mehr wolle er zu dem Unglück nicht sagen.

Oliver Menzel war trotz seiner Jugend ein alter Hase im westhavelländischen Bankgeschäft – und eine der tragenden Persönlichkeiten der Mittelbrandenburgischen Sparkasse im Westhavelland. Nach dem Abitur absolvierte der gebürtige Großwudicker eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der MBS. Berufsbegleitend absolvierte er ein Studium zum Sparkassenfachwirt.

Karriere bei der MBS

Im Alter von 26 Jahren übernahm Menzel im Jahr 2004 als einer der jüngsten Geschäftsstellenleiter in der Mark Brandenburg die Leitung der MBS-Geschäftsstelle in Rathenow-Nord. Zwei Jahre später stieg er zum Leiter der Geschäftsstelle in der Berliner Straße auf – der größten MBS-Filiale im Westhavelland.

In seiner Zeit als Filialchef versuchte Menzel, den nüchternen Schalterraum der Rathenower Hauptfiliale durch Ausstellungen attraktiver zu machen. Vor allem die Präsentation von Themen zur Regionalgeschichte war ihm ein Anliegen. Unter anderem war eine Ausstellung zu sehen, in der Archäologen Fundstücke präsentierten, die sie im Zuge des umfangreichen Innenstadtumbaus zutage gefördert hatten.

Mitglied der SVV Rathenow

Auch politisch war Menzel aktiv. Bei der Kommunalwahl im Jahr 2008 zog er auf der Liste der SPD in die Rathenower Stadtverordnetenversammlung ein. Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war er aber nicht. Mit seinem Umzug nach Spaatz musste er sein Mandat niederlegen.

In seiner Rathenower Zeit war Oliver Menzel einige Jahre lang Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR). Bis zuletzt hatte er außerdem den Vorsitze des Aufsichtsrates der Wohnungsgesellschaft Westhavelland GmbH (WWH) inne.

In seiner Freizeit spielte er gelegentlich Fußball bei den Alten Herren in Spaatz. Außerdem war Menzel ein passionierter Jäger. Menzels jüngerer Bruder Felix ist Bürgermeister der Gemeinde Milower Land.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können sie anonym mit Beratern sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

