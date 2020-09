Rathenow

Die Leselust lässt sich doch von einem Virus nicht vertreiben. Vielleicht hat Corona den Spaß am Schmökern ja sogar erhöht. Zu diesem Schluss könnte man jedenfalls kommen, wenn man die Bilanz des Brandenburger Lesesommers in der Rathenower Stadtbibliothek betrachtet. Wurde im vergangenen Jahr mit 170 Teilnehmern bereits ein Rekord verzeichnet, so konnte dieser sogar noch gesteigert werden. 172 junge Leute entdeckten in den vergangenen dreieinhalb Monaten, wie beglückend es sein kann, ein Buch zu lesen.

Feier unter freiem Himmel

Das musste natürlich gefeiert werden. Dass die Abschlussveranstaltung des Lesesommers wegen der Corona-Pandemie auf den Schleusenplatz verlegt werden musste, entpuppte sich als Segen. Bei herrlichem Spätsommerwetter wuselten unzählige Leseratten um das Kurfürstendenkmal und genossen es, im Mittelpunkt zu stehen.

Anzeige

Tolles Programm mit Buch-Premiere

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek hatten sich, unterstützt von den Stinknormalen Superhelden, aber auch einiges einfallen lassen, um den Nachwuchslesern einen schönen Nachmittag zu bereiten. Dass es Urkunden gab, kleine Geschenke, süße Naschereien und erfrischende Getränke – das war ja vielleicht zu erwarten gewesen. Aber dass der neueste Band der beliebten Kinderbuchreihe „Die drei ???“ in Rathenow vorgestellt wurde – und zwar zum ersten Mal in ganz Deutschland – das durfte schon als kleine Sensation betrachtet werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Teilnehmer der Sommerleseclub erhielten Urkunden.s Quelle: Markus Kniebeler

Die Kinderbuchautoren Cally Stronk und Christian Friedrich wurden, als sie die Bühne betraten, von den Kindern mit Applaus und Jubelrufen begrüßt. Ihre Lesung aus dem neuen „???“-Band mit dem Titel „Der verrückte Professor“ gestalteten sie als interaktives Ereignis. Immer wieder ließen sie die Kinder im Publikum miträtseln. Und die taten dies mit großer Begeisterung.

Leselust geweckt, Ziel erreicht

Das Fest, die Lesung und die freudestrahlenden Jugendlichen waren der beste Beweis für den ungebrochenen Bann der Literatur. Und sie belegten einmal mehr, dass Kinder auch im Zeitalter der Digitalisierung mit gezielten Aktionen für das geschriebene Wort begeistert werden können. Denn genau das ist das Ziel des Lesesommers, der in Rathenow zum elften Mal stattfand: Kindern den Weg in die faszinierende Welt der Literatur zu weisen.

Konditormeister Ingo Möhring kümmerte sich um das leibliche Wohl der Leser. Quelle: Markus Kniebeler

Dazu treten die Teilnehmer der Aktion zu Beginn der großen Ferien in eine Art Club ein, der ihnen das Recht verleiht, sich aus über 350 funkelnagelneuen Büchern exklusiv zu bedienen. Wer mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde und im Fach Deutsch eine gute Note. Und darf sich – wie gestern geschehen – zum Abschluss der Aktion feiern lassen.

Auch 2021 soll es einen Lesesommer geben

„Wir sind überwältigt, dass in diesem Jahr trotz der Corona-Schwierigkeiten so viele Kinder mitgemacht haben“, sagte Ulrike Wünsch, die Leiterin der Stadtbibliothek. Und Helmut Scholz, der Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbibliothek, versprach den jungen Lesern, gleich am nächsten Tag mit den Vorbereitungen des Lesesommers 2021 zu beginnen.

Cally Stronk und Christian Friedrich stellten das neue „???“-Buch vor und animierten die Kinder zum Miträtseln. Quelle: Markus Kniebeler

Übrigens waren die 172 Teilnehmer nicht der einzige Rekord, der am Mittwochnachmittag zu Füßen des Kurfürstendenkmals verkündet wurden. 141 Kinder lasen mindestens drei Bücher – so viele wie nie zuvor. Insgesamt verzeichneten die Mitarbeiter der Bibliothek 1001 Ausleihen. Auch das ein nie erreichter Wert. Und die fleißigste Leserin stillte ihren Lektürehunger in den gut drei Monaten ihrer Clubmitgliedschaft mit sage und schreibe 56 Büchern.

Aber um diese Rekorde geht es beim Sommerleseclub eigentlich gar nicht. „Wir freuen und über jeden, der gelesen hat“, sagte Ulrike Wünsch. „Und wenn es auch nur ein Buch war.“

Von Markus Kniebeler